El nuevo arzobispo de Buenos Aires negó ser kirchnerista: "Mi postura es otra"

El elegido del papa Francisco para suceder a Mario Poli al frente de la Arquidiócesis de Buenos Aires destacó que su "vínculo ha sido con María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con Carolina Stanley como ministra de Desarrollo", por dar ejemplos de personalidades de la política en las antípodas del kirchnerismo.

"Digo, son algunas de estas personas con las que he dialogado en estos días que me han llamado para saludar", agregó García Cuerva, quien también fue definido como "cura villero" aunque de ese mote no reniega públicamente.

"Me parece que también es poner un cartelito un poquito apresurado", siguió sobre la definición política. "Pero tampoco tiene nada de malo, digamos, un posicionamiento político en la Iglesia. Absolutamente no lo tendría", confesó.

Las declaraciones de García Cuerva llegan después de que el excapellán militar Rodrigo Vázquez, quien fue separado de su cargo por reivindicar el levantamiento carapintada y hoy cumple tareas en la Diócesis de San Nicolás, lo describiera como "kirchnerista", "gay", "recontrafrancisquista" en referencia al papa Francisco y "amigo de las Abuelas" por las Abuelas de Plaza de Mayo.