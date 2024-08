Germán Kiczka estuvo en Iguazú: los audios comprometedores

“Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría unos pares de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida”, dice el diputado en uno de los audios.

german kiczka audio “¿Me preparás una pieza?”: el audio de Germán Kiczka Infobae

El otro audio pertenece a una mujer, presuntamente empleada del hotel en el que se alojó el diputado: “Ese señor vino un día. Era un freak. Germán Kiczka. Vino, se quedó una noche, desayunó y se fue. Me acuerdo que lo puse en la 27, pero hace un rato ya”.

german kiczka audio empleada Una mujer dijo haberlo visto en un hotel de Iguazú: "Era un freak" Infobae

Ambos audios fueron enviados días antes de que se concretara su desafuero en la legislatura provincial, por lo que se estima que Kiczka había estado en la zona entre el martes y el miércoles, según informaron fuentes judiciales a Infobae, sitio que compartió las grabaciones.

Los investigadores sospechan que el legislador se fugó al extranjero, posiblemente a Paraguay o a Brasil, aunque la Oficina de Migraciones no registró su salida, pudiendo haber atravesado la frontera de forma ilegal.

El juez de Instrucción N°4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faría, quien había ordenado la detención de Kiczka y de su hermano, activó el pedido ante la Interpol para que ambos sean buscados y eventualmente capturados en el exterior.

Si bien la orden de detención se dio el martes, recién pudo emitirse el jueves, luego de que la legislatura provincial haya aprobado por mayoría el desafuero del diputado. Sin embargo, cuando fueron a buscarlo a su casa en la localidad de Apóstoles, ya se había dado a la fuga.