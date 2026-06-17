Javier Milei otorgó un suplemento salarial de hasta el 25% para el personal de las Fuerzas Armadas
El gobierno de Javier Milei advirtió sobre la necesidad de retener personal altamente calificado y atraer nuevos profesionales a las filas militares.
El gobierno de Javier Milei aprobó este miércoles la incorporación de un suplemento salarial de hasta el 25% para los efectivos de las distintas armas de las Fuerzas Armadas. Así quedó plasmado en el Decreto 473/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del mandatario libertario, de su cuestionado Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y del resto de todos los ministros de su equipo de trabajo.
Allí se dispone el pago de un suplemento salarial todos los meses a todo el personal militar que posea títulos de educación superior. El objetivo es incentivar la formación académica y fortalecer la profesionalización de las Fuerzas Armadas.
De esta manera modificó la Ley para el Personal Militar N°19.101 e incorpora el denominado "suplemento por título" como un suplemento general para todo el personal del cuadro permanente, siempre que la titulación sea afín a las funciones desempeñadas dentro de la fuerza correspondiente.
De acuerdo con el texto oficial, quienes cuenten con títulos de posgrado, especialización, maestría o doctorado percibirán un aumento salarial equivalente al 25% del haber mensual correspondiente a su grado. En tanto, los militares con títulos universitarios de grado de al menos cuatro años de duración recibirán un 15%, mientras que aquellos que posean tecnicaturas o títulos superiores equivalentes de dos años o más accederán a un incremento del 10%.
El beneficio no solo alcanzará al personal en actividad. El decreto también establece que el suplemento será extensivo a militares retirados y a familiares con derecho a pensión, siempre que el causante hubiera obtenido el título antes de pasar a retiro.
Entre los fundamentos de la medida, el gobierno libertario advierte que resulta "indispensable reconocer el esfuerzo que realiza el personal de las Fuerzas Armadas" y destacó que la formación académica contribuye tanto al desarrollo profesional como a una mejora en la calidad del servicio prestado.
Y señala que existe una "necesidad urgente de fortalecer la retención de personal altamente calificado" y atraer nuevos profesionales a las filas militares, especialmente en áreas estratégicas como ingeniería, informática, ciberseguridad, medicina, logística avanzada y derecho internacional humanitario.
De acuerdo con el decreto presidencial, la falta de incentivos económicos para quienes obtienen títulos universitarios provoca una pérdida de recursos humanos especializados y afecta las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas en un contexto de modernización tecnológica.
El nuevo régimen entrará en vigencia el próximo 1 de julio y será financiado con partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa. Además, el Poder Ejecutivo deberá remitir el DNU a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, tal como establece la legislación vigente sobre los decretos de necesidad y urgencia.
Decreto 473/2026:
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