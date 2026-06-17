Javier Milei otorgó un suplemento salarial de hasta el 25% para el personal de las Fuerzas Armadas

De acuerdo con el texto oficial, quienes cuenten con títulos de posgrado, especialización, maestría o doctorado percibirán un aumento salarial equivalente al 25% del haber mensual correspondiente a su grado. En tanto, los militares con títulos universitarios de grado de al menos cuatro años de duración recibirán un 15%, mientras que aquellos que posean tecnicaturas o títulos superiores equivalentes de dos años o más accederán a un incremento del 10%.

El beneficio no solo alcanzará al personal en actividad. El decreto también establece que el suplemento será extensivo a militares retirados y a familiares con derecho a pensión, siempre que el causante hubiera obtenido el título antes de pasar a retiro.

fuerzas armadas.jpg Los militares supervisarán el desarme y el cese de fuego definitivo

Entre los fundamentos de la medida, el gobierno libertario advierte que resulta "indispensable reconocer el esfuerzo que realiza el personal de las Fuerzas Armadas" y destacó que la formación académica contribuye tanto al desarrollo profesional como a una mejora en la calidad del servicio prestado.

Y señala que existe una "necesidad urgente de fortalecer la retención de personal altamente calificado" y atraer nuevos profesionales a las filas militares, especialmente en áreas estratégicas como ingeniería, informática, ciberseguridad, medicina, logística avanzada y derecho internacional humanitario.

De acuerdo con el decreto presidencial, la falta de incentivos económicos para quienes obtienen títulos universitarios provoca una pérdida de recursos humanos especializados y afecta las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas en un contexto de modernización tecnológica.

EJERCITO

El nuevo régimen entrará en vigencia el próximo 1 de julio y será financiado con partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa. Además, el Poder Ejecutivo deberá remitir el DNU a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, tal como establece la legislación vigente sobre los decretos de necesidad y urgencia.

Decreto 473/2026:

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