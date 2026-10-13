El Gobierno celebró el dato de inflación de septiembre: "Es un buen número comparando de dónde venimos"

El vocero presidencial, Adrián Ravier, celebró durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada el índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre, que se ubicó en el 1,9% según los datos informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El funcionario remarcó que el indicador confirma la desaceleración sostenida desde el inicio del mandato y ponderó el resultado frente al 25% registrado en diciembre de 2023.