El Gobierno celebró el dato de inflación de septiembre: "Es un buen número comparando de dónde venimos"
El vocero Adrián Ravier destacó el IPC de 1,9% medido por el INDEC y reafirmó el objetivo de lograr una inflación anual de un solo dígito.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, celebró durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada el índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre, que se ubicó en el 1,9% según los datos informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El funcionario remarcó que el indicador confirma la desaceleración sostenida desde el inicio del mandato y ponderó el resultado frente al 25% registrado en diciembre de 2023.
A pesar de señalar que el trayecto hacia la estabilización económica puede presentar fluctuaciones temporales por factores estacionales o de coyuntura, Ravier enfatizó que la tendencia general continúa siendo descendente. "Si controlamos los agregados monetarios, el IPC va a ir cediendo", afirmó al reiterar la visión oficial sobre el origen monetario de la dinámica inflacionaria.
Reservas del Banco Central y el mercado del oro
En otro tramo de su exposición, Ravier desestimó los cuestionamientos sobre las operaciones de cobertura realizadas por el Banco Central respecto a sus tenencias de oro. Explicó que el activo generó una ganancia bruta de USD 3.500 millones gracias a la suba del metal y que, tras deducir los USD 1.000 millones correspondientes al costo del seguro de cobertura, la entidad obtuvo un beneficio neto de USD 2.500 millones.
El vocero rechazó que se trate de maniobras especulativas y defendió la utilización de herramientas de mitigación de riesgo para resguardar las reservas internacionales frente a la volatilidad de los mercados internacionales.
Escenario legislativo y proyecciones de actividad
Respecto a la agenda en el Congreso, el funcionario se refirió a las iniciativas opositoras para derogar el DNU 70/2023 y ratificó la decisión del Poder Ejecutivo de vetar cualquier iniciativa que implique gastos sin su correspondiente partida presupuestaria. Argumentó que el incremento en la representación parlamentaria del oficialismo fortalece la gobernabilidad y evita tensiones fiscales.
Finalmente, sobre el panorama de la actividad económica, reconoció un menor ritmo de crecimiento proyectado para el cierre de 2026 debido a un contexto internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas y el costo de la energía, aunque ratificó que el país terminará el año con un saldo positivo.
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