Javier Milei sobre su futuro en la política: "Después de 2031..."
El Presidente ratificó su intención de buscar la reelección en 2027 y luego, si se le da, tomar una decisión arriesgada, tras asegurar que en este primer periodo "no me van a llevar puesto como a Macri".
Javier Milei ratificó su intención de alejarse de la política en el mediano plazo (o en el larguísimo plazo, según quien mire), una vez logrados algunos de los objetivos que se había planteado antes de llegar a la Casa Rosada por medio de su partido, La Libertad Avanza (LLA).
En especial, tras ejecutar un brutal ajuste sobre la economía argentina, que deriva en la brutal caída en el ingreso de los trabajadores y la degradación de los derechos laborales por medio de la reforma laboral convalidada recientemente por el Congreso.
En una entrevista televisiva que se dará a conocer en los próximos días y de la que se conoció un fragmento, reiteró su objetivo de alejarse del poder y de la actividad política si eventualmente logra completar un segundo mandato presidencial tras las elecciones de 2027.
"Después del año 2031, no me ven más el pelo", aseveró el libertario, quien ha manifestado reiteradamente su intención de presentarse a la reelección tras un primer mandato caracterizado por la motosierra, la especulación financiera y la destrucción de la industria nacional.
Con respecto a los planteos de la oposición, dijo que "no me van a llevar puesto como a Macri", al hacer referencia al violento discurso que protagonizó el domingo último, al dejar inaugurado el año legislativo ante la Asamblea Legislativa. “Nunca voy a ser el rey de las formas, no esperan eso de mí”, advirtió en ese sentido.
También se refirió a la trama judicial que involucra al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y a uno de sus colaboradores, Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, por presunta evasión, al señalar que “si son culpables, lo tienen que pagar".
Por otra parte, el presidente calificó de "prebendario y extorsionador" al empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de la fábrica de neumáticos Fate, que cerró sus puertas a mediados de febrero y despidió a más de 900 empleados, además uno de los principales accionistas de Aluar (Aluminio Argentino), otra empresa denostada por Milei. “Madanes Quintanilla es un empresario prebendario y extorsionador”, subrayó.
