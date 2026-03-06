Javier Milei sobre su futuro en la política: "Después de 2031..."

También se refirió a la trama judicial que involucra al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y a uno de sus colaboradores, Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, por presunta evasión, al señalar que “si son culpables, lo tienen que pagar".

Por otra parte, el presidente calificó de "prebendario y extorsionador" al empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de la fábrica de neumáticos Fate, que cerró sus puertas a mediados de febrero y despidió a más de 900 empleados, además uno de los principales accionistas de Aluar (Aluminio Argentino), otra empresa denostada por Milei. “Madanes Quintanilla es un empresario prebendario y extorsionador”, subrayó.