Javier Milei tildó de "mentiroso" a un periodista por su pregunta sobre la visita de Boris Johnson

fabian waldman pregunta por boris johnson.mp4

Ante esto, durante la mañana de este miércoles, el jefe de Estado escribió: "@FOPEA aquí el periodista militante @FabianWaldman miente de modo abierto diciendo que el exprimer ministro británico Boris Johnson ha salido al balcón de la Casa Rosada conmigo. ¿Puedo decir que es un mentiroso sin que manden cartita llorando ataque a la libertad de expresión?", cuando lo cierto es que Waldman no lo había mencionado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1846523827892699452?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1846523827892699452%7Ctwgr%5Eb7ce3d323aa0a7f59a0fc0e4c37b133741a0c164%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcorta.com%2Fpolitica%2Fel-ataque-tuitero-milei-periodista-visita-boris-johnson-balcon-casa-rosada-n25461&partner=&hide_thread=false .@FOPEA aquí el periodista militante @FabianWaldman miente de modo abierto diciendo que el exprimer ministro británico Boris Johnson ha salido al balcón de la Casa Rosada conmigo.

¿puedo decir que es un mentiroso sin que manden cartita llorando ataque a la libertad de expresión? https://t.co/v6YUOTg5XU — Javier Milei (@JMilei) October 16, 2024

Por supuesto, la respuesta del periodista no tardó en llegar: "Sr. Presidente @JMilei, en ningún momento lo mencioné. No deja de ser una afrenta a ex combatientes, familiares y pueblo argentino. Un ex 1er Ministro inglés, echado por corrupto, asomado al balcón. Le solicito una entrevista para aclarar su posición. PD: me tiene bloqueado", indicó.

waldman responde a milei.png

Qué respondió Adorni sobre Boris Johnson

"La visita fue pedida por Boris Johnson, que visitaba Chile y quiso aprovechar para conocer al presidente Milei. Esto de que hablar con una persona del Reino Unido implica que no defendés la soberanía de Malvinas es un fetiche que tienen algunos. Vos sos medio fetichista", respondió el funcionario. Y ejemplificó: "Yo también salí al balcón, el Presidente también... Cuando una personalidad viene y visita la Casa Rosada visita diferentes salones y lugares relevantes".

Lo cierto es que el ultraconservador inglés, que gobernó el Reino Unido de Gran Bretaña entre 2019 y 2022, hizo escala en Argentina en la jornada de este lunes, antes de su paso por Chile. Tras una entrevista con Javier Milei en la Rosada, emprendió su viaje al país vecino. Esto sucede luego de que la canciller Diana Mondino anunciara el retorno de los vuelos semanales a las Islas del Atlántico Sur desde San Pablo, Brasil, con escala en Córdoba.