Javier Milei defendió el DNU y calificó a los cacerolazos como "prearmados"

"Aparte, devuelta, si hay gente con síndrome de Estocolmo que adora a sus captores, no es una conducta normal. Me parece que se hubieran quejado de cualquier cosa, porque usan a la gente como escudo de sus privilegios, ese es el problema central", añadió el primer mandatario, en relación a las organizaciones sociales y políticas que, en realidad, no habían organizado los cacerolazos últimos.

Finalmente, el presidente sostuvo que “este DNU a lo que apunta es a que haya un shock de inversiones como consecuencia de todo un shock de libertad por quitar regulaciones, a dar más libertades a los individuos y obviamente también terminar con los kioscos de los corruptos de la casta argentina”.