Favores sexuales en Libertad Avanza: "Milei, no me voy a callar"

Mila Zurbriggen aclaró sobre su denuncia: “Lo que vi, y vio todo el frente, es que mujeres que muestran mucho el cuerpo en las redes sociales tienen lugares mucho más relevantes y se les da mucho más espacio”.

La joven - que aclaró que no es feminista – se mostró decepcionada con la respuesta del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei y remarcó: “Iba a dejar de hablar, pero ayer Javier dijo una difamación contra mi muy fuerte, que no es cierto. Dijo que supuestamente yo pretendía ser diputada. Yo ni siquiera tengo edad para ser diputada, tengo 23 años”.

“Encima dijo que la juventud es un tema intrascendente, cuando es la base de tu movimiento. No se en qué pedestal se cree que está, y lamento mucho que actúe de esa manera, porque yo esperaría que él vaya al diálogo, que recapacite y diga ‘estoy haciendo algo malo'. Pero está pensado en apagar y callar esto”, analizó.

Tras referirse a Milei, Zurbriggen advirtió: “Me puede hacer todas las denuncias que él quiera pero no voy a callar porque no está bien. Alguien tenía que hablar sobre eso que está pasando. Yo no iba a dejar que este frente se lleve puesto el movimiento juvenil”.

“No hay democracia en este frente, no hay mesas donde se convoque a la juventud”, reprochó Zurbriggen.

Según dio a entender la joven, las mujeres designadas - de las cuales no dio nombres - figuran en redes sociales y plataformas como OnlyFans y hasta "hay una que tiene cargo de asesora en la Legislatura".

“No sé cómo llegan acá, no estoy para juzgarlas a ellas, este tipo de cosas existen y cada persona es libre de hacer lo que quiera. Sí cuestiono la idoneidad para el lugar. Hay mucha gente que está trabajando muchísimo y que tiene ganas de tener espacio, no para hablar boludeces, sino de los problemas que tiene Argentina. Hay muchos jóvenes y gente grande preparados y que no se les da el lugar”, remarcó.

Adelantándose a la posibilidad de perder su lugar dentro de la agrupación juvenil de La Libertad Avanza, puntualizó: “No quiero estar en esa toxicidad. Si Javier quiere seguir encerrado en su ego pensando que hacer las cosas así está bien, lo lamento mucho por él, porque así no se manejan las cosas”.

“Yo vuelvo a hablar porque Javier dijo que yo quería plata y no es así. En este frente nadie gana plata", expresó y consideró que “es una lástima que Javier Milei no quiera dialogar con sus propios militantes”.

Al ser consultada sobre si recibió amenazas tras su denuncia, indicó: "Sí, le hablaron a a chicos alrededor mío, les dejaron en claro que a mí me iban a bajar, que iban a mandar a decirme muchas cosas de la granja de trolls, y que iban a intentar comprar a los chicos con plata, cargos y fotos para que me aíslen".