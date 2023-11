Se rompió el interbloque federal por el acercamiento de Schiaretti y Randazzo a Milei

Más temprano, Rodríguez había adelantado en diálogo con Radio Splendid su decisión: "perdí la elección; por eso no puedo seguir en la presidencia de un interbloque donde hay parte diputados que tuvieron como opción a Milei".

En ese marco, afirmó que "Milei llegó a un lugar ejemplar y tiene el derecho a gobernar por cuatro años", mientras que "a otros nos queda estar desde la oposición y la ejerceremos honradamente".

"El 'macrimileísmo va a gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre", resumió el diputado bonaerense en referencia al acuerdo del expresidente Mauricio Macri con el referente de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Rodríguez y Natalia De la Sota ya se habían expresado después de las PASO sobre su opción en balotaje. "Nosotros dijimos que no íbamos a votar ni a Bullrich ni a Milei si Schiaretti no llegaba al balotaje, no íbamos a ser neutrales", explicaron cerca del legislador, y agregaron: "veíamos que tanto Randazzo como el schiarettismo estaban entusiasmados y querían que ganara Milei".

Randazzo y Schiaretti, según allegados a Rodríguez, adhirieron a la aventura libertaria "de forma vergonzante, sin hacerlo pública". "No quiero quedar pegado a nada que tenga que ver con Milei", se lo habría escuchado decir al ex titular de la bancada.

