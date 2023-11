Jorge Macri mantendrá la baja de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno afirmó que durante su gestión trabajará para “avanzar en la autonomía de la Ciudad” y que se buscará “tener la autonomía de la IGJ que expulsó muchas SAS, que en muchos casos fueron perseguidas por cuestiones ideológicas”.

Jorge Macri quiere un "fuero laboral moderno" en la Ciudad

Además, Jorge Macri remarcó que impulsará la creación de “un fuero Laboral moderno, sano y limpio que entienda las nuevas formas de trabajo”.

“La ciudad tiene que recuperar una vocación de perfil industrial. En algún tiempo se dejó de buscar la posibilidad de generar industrias, pero así como tenemos un Norte que impulsa y emprende tenemos que llevar desarrollo al sur”, enfatizó.

En este sentido, Macri destacó que el mayor activo que tiene la ciudad de Buenos Aires es su capital humano. “La ciudad no tiene litio, no tiene cobre, no tiene campo, sin embargo tenemos lo más importante que es capital humano. El mejor capital humano lo tiene la Ciudad de Buenos Aires y eso tenemos que seguir fomentándolo”, remarcó.