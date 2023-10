José Luis Espert destrozó a Macri con una metáfora de Boca vs River

La metáfora futbolera de Espert para destrozar a Macri

"Lo que ocurrió con Macri es como si previo a una final Boca-River, los bosteros salieran a decir si perdemos la final el martes les cortamos el césped a los gallinas. Juntos por el Cambio (JxC) no puede desperfilarse a 18 días de las elecciones", manifestó el legislador nacional en diálogo con Futurock.

En este sentido, agregó: "JxC tiene que estar en el centro de las cosas que le suceden al país y en contra de la langosta que nos devora, que es el kirchnerismo, o al salto al vacío de las propuestas de Milei. No puede ser que la Argentina haya normalizado transformarse en un meteorito"

"No sé cuál es el objetivo de Macri. No hay que perder de vista que estamos en una elección que puede ser bisagra, la sociedad está muy rota. No puedo creer que desde hace 4 meses la Argentina discute propuestas de Milei que no existen en el planeta", afirmó José Luis Espert, notablemente molesto por las últimas definiciones del líder del PRO.

Y concluyó: "Estamos hablando de venta de humo, no existe en el planeta Tierra la propuesta de Milei. Lo único que le quedaba era decirse anticasta y se le cayó como un piano cuando puso a Barrionuevo juntando fondos para él en el predio de Cavalieri. Más casta que eso no hay".