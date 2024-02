Juan Grabois en la concentración frente al Congreso: "No hay que tener miedo"

A los pocos minutos, Juan Grabois y un grupo de dirigentes sociales se apersonaron en Hipólito Yrigoyen y Solís, lugar dónde se reagrupó el operativo.

Frente al amedrentamiento desmesurado a ciudadanos pacíficamente movilizados y el avasallamiento obsceno de la Constitución convocamos desde Argentina Humana a ejercer la resistencia no violenta. Que quede claro: no tenemos miedo. Nos convocamos a las 21hs en Hipólito Yrigoyen y… — Juan Grabois (@JuanGrabois) January 31, 2024

En este contexto, el excandidato a presidente de Unión por la Patria manifestó: "El pueblo pacíficamente movilizado, que viene democráticamente a reclamar por sus derechos, sin haber cometidos delitos ni actos de violencia, frente a un programa que nosotros repudiamos y nos da la constitución el derecho a la disidencia y a la protesta".

"Nosotros venimos a solidarizarnos con esos hombres y mujeres, que no piensan igual que nosotros, pero que vinieron a manifestarse y repudiar el plan de hambre y miseria planificado por Javier Milei, Villarruel, Patricia Bullrich, Caputo y Sturzenegger, que esperamos no cuenten con la complicidad de los gobernadores y legisladores del peronismo", agregó.

Y concluyó: "Todos pudieron ver en televisión que la gente no hizo nada y se montó un operativo que es para meter miedo y que la gente no se movilice. Pero nosotros no tenemos miedo y vamos a estar dónde tenemos que estar. El miedo no nos va a detener".

