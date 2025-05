Juan Manuel Urtubey cuestionó el rumbo económico del país: "Es un modelo que deja afuera a mucha gente"

Y remarcó: “Voy a colaborar para que la provincia tenga representantes que peleen por los intereses del norte”.

En este contexto, respondió a las críticas de los sectores libertarios al voto electrónico, algo que se implementó durante su gobernación, Urtubey afirmó: “Funciona desde 2009 y jamás hubo problemas, el sistema es confiable. Como en el fútbol: el que pierde se queja del VAR, el que gana festeja”.

Juan Manuel Urtubey criticó las políticas económicas de Javier Milei

“La Argentina está profundizando una recesión que genera un dolor enorme. Estamos hablando de un modelo en el que sobran 30 millones de argentinos. Puede funcionar, pero dejando afuera a mucha gente. Y eso no está bien, se necesita un modelo más inclusivo”, remarcó.

En este contexto, advirtió sobre la “tendencia a primarizar la economía” y la falta de condiciones para generar valor agregado: “Hay que exportar trabajo argentino, no solo materias primas”.

En este contexto, el exgobernador de Salta cuestionó la intervención del Partido Justicialista provincial y pidió unidad en el peronismo: “No va a ser una linda elección, pero esto tiene que ser un aprendizaje. En la unidad va a estar la fuerza”.

Gustavo Sáenz: "Nuestra prioridad son los salteños, no los intereses de un partido político"

El gobernador de Salta emitió su voto este domingo alrededor de las 10:30 en el Instituto San Andrés de la capital provincial. En declaraciones a la prensa, apuntó contra "la hipocresía y la falta de palabra" de los dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), que compiten con lista propia en estas elecciones legislativas provinciales, y reiteró que su gestión prioriza "los intereses de los salteños" por encima de "los de un partido político".

El mandatario destacó que la coalición oficialista, Unidad de los Salteños, conformada por los frentes Vamos Salta, Salta Unida y Unidos por Salta, no incluye representación libertaria pese a su cercanía con el Gobierno nacional.

“Convivimos dentro del Gabinete y de nuestro equipo de trabajo opinando distinto, dialogando, consensuando, pero en definitiva priorizando a los salteños. Nuestra prioridad son los intereses de la gente que nos vota, no los intereses de un dirigente nacional o de un partido político”, subrayó.

Al referirse a la falta de alianza con LLA, Sáenz explicó: “Hemos conversado muchísimo este tema, pero a mí no me parece mal que ellos puedan presentar sus candidatos. Lo que no me gusta es la hipocresía, es la falta de palabra. Creo que eso es lo que está faltando mucho en la dirigencia nacional. Hay una falta total de autocrítica, hay mucha soberbia”.

El gobernador insistió en la autonomía política de su provincia frente a las disputas nacionales: “Creo que un bañito de humildad a los dirigentes nacionales les vendría bien, y darse cuenta que por lo menos aquí en Salta no nos corren con un sello, con un color, con ningún tipo de cosas que, la verdad, es subestimar a los electorados de las provincias. Acá votamos personas que defiendan los intereses de los salteños”.

Por último, al ser consultado sobre la situación institucional a nivel nacional, Sáenz fue crítico con el estancamiento del llamado Pacto de Mayo: “No tenemos problema de que discutamos el tema del IVA y Ganancias, pero el Pacto de Mayo va a hacer un año que se hizo y nunca pasó nada. Todavía no se formó ni el Consejo. La Constitución del '94 dijo que hay que rediscutir la coparticipación”, concluyó.