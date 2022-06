Gasoducto Néstor Kirchner: Matías Kulfas rechazó los supuestos hechos de corrupción

Respecto de los errores en el comunicado que circulara en “off the record”, los atribuyó al apuro por emitir una respuesta. Y en general respecto de las posibilidades de que otras empresas nacionales participen en el gasoducto, aclaró que eso recién sería en el futuro, y que la adjudicación a la firma Techint está justificada en la premura de contar cuanto antes con la obra terminada, ya que permitirá el autoabastecimiento de gas y su exportación. Kulfas respondió todas las preguntas tanto del juez como del fiscal.

Kulfas fue citado como testigo por el juez Daniel Rafecas en la causa que se abrió tras el texto difundido en off the record que dejó un manto de sospecha en la licitación. La declaración será presencial en los tribunales de Retiro.

Ese texto sostenía que se estableció un espesor de 33 milímetros para chapa y que, si se hubiera licitado con un espesor de 31 milímetros, habrían podido participar otras empresas, en particular Laminados Industriales.

Esta firma sostuvo en un comunicado que no puede fabricar esos caños. Por otras parte, Paolo Rocca, titular de Techint, negó irregularidades. Afirmó que el pliego fue técnicamente irreprochable, y que no existe otra empresa que no sea Tenaris, de Techint, que pueda producir caños para colocar dos kilómetros por día y así tener el gasoducto antes del invierno de 2023. "No hubo corrupción", dijo claramente Rocca.

El juez Rafecas agrupó tres denuncias existentes en Comodoro Py, citó a Kulfas para el viernes a las 10 y para el lunes a Antonio Pronsato, otro ex funcionario que estaba a cargo de la Unidad Ejecutora de Energía Argentina (IEASA), es decir que manejaba la construcción del gasoducto.

El martes próximo habrá un encuentro en el juzgado de especialistas de cuatro empresas de Vaca Muerta (YPF, Pluspetrol, Tecpetrol y Total Austral) para que ilustren al juez los requerimientos técnicos que consideran imprescindibles para la construcción del gasoducto.

Nueva medida

Este jueves el juez Rafecas dispuso una segunda audiencia oral con expertos para el próximo miércoles 15 de junio a las 10, en la cual serán convocados otros cuatro especialistas, esta vez designados por las empresas TGS y TGN (Transportadora Gas del Norte y del Sur), uno por parte del ENARGAS y otro por parte de la Facultad de Ingeniera de la UBA.

La medida apunta a que la Justicia tenga un mejor acercamiento técnico tanto respecto de las necesidades de volúmenes de transporte de gas como de las exigencias técnicas para concretar dicho transporte mediante un gasoducto.