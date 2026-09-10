Karina Milei y Martín Menem recibieron al PRO en Casa Rosada para acordar la agenda legislativa

"Hablamos de los proyectos que se están discutiendo, los que van a venir y en todo lo que sea conveniente para blindar el cambio", señaló en rueda de prensa Ritondo, acostumbrado a alinearse con el concepto desde 2015.

Tanto los integrantes de La Libertad Avanza como los del PRO reconocen que ese "blindaje" del cambio sólo se afianzará en las urnas, y por eso empezaron a hablar de las elecciones de 2027.

"Se empezó a trabajar bien y hay posibilidades de acordar en provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, La Pampa y Misiones", precisó Cristian Ritondo.

La inseguridad en la provincia de Buenos Aires y la gestión del gobernador Axel Kicillof estuvieron sobre la mesa y bajo la lupa, pero Ritondo reconoció que aún no se habló del proyecto de reforma electoral que propone el Poder Ejecutivo.