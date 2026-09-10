Karina Milei y Martín Menem recibieron al PRO en Casa Rosada para acordar la agenda legislativa
Tras el esfuerzo de la oposición para afianzar un plan de trabajo propio en el Congreso, legisladores del PRO fueron a Casa Rosada a poner temas en común.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió este jueves en Casa Rosada a miembros del bloque del PRO en Diputados para trabajar en una agenda común un día después de que la oposición lograra aprobar en la Cámara baja su plan de trabajo para extender la emergencia en Discapacidad y aliviar la morosidad.
Sin fotos ni comunicados oficiales, la hermana de Javier Milei y el titular de la Cámara baja, Martín Menem, recibieron al presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y al secretario general de ese partido, Fernando de Andreis.
De la reunión también participaron el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y el responsable político del espacio libertario, Eduardo “Lule” Menem.
Como primera medida Karina Milei agradeció el trabajo "en conjunto" entre La Libertad Avanza y el PRO, y luego desarrolló una extensa reunión que fue calificada como positiva por los participantes.
A última hora del jueves no habían trascendido los temas tratados ni las posturas sostenidas por los participantes, pero Cristian Ritondo precisó que el oficialismo se comprometió a enviar el borrador del paquete de leyes sobre Islas Malvinas que anunció el presidente Javier Milei.
"Hablamos de los proyectos que se están discutiendo, los que van a venir y en todo lo que sea conveniente para blindar el cambio", señaló en rueda de prensa Ritondo, acostumbrado a alinearse con el concepto desde 2015.
Tanto los integrantes de La Libertad Avanza como los del PRO reconocen que ese "blindaje" del cambio sólo se afianzará en las urnas, y por eso empezaron a hablar de las elecciones de 2027.
"Se empezó a trabajar bien y hay posibilidades de acordar en provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, La Pampa y Misiones", precisó Cristian Ritondo.
La inseguridad en la provincia de Buenos Aires y la gestión del gobernador Axel Kicillof estuvieron sobre la mesa y bajo la lupa, pero Ritondo reconoció que aún no se habló del proyecto de reforma electoral que propone el Poder Ejecutivo.
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