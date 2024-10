La imagen de Javier Milei también cae entre los votantes libertarios y del PRO

gestion gobierno nacional

Por su parte, otro informe de la consultora Casa Tres, que midió una evaluación de la administración libertaria entre los distintos votantes, y los resultados fueron contundentes, ya que en todas las variables crece la desaprobación, pero lo más preocupante para el Gobierno nacional es que esto ocurre entre sus propios votantes, donde esta sensación creció pasó del 9 al 12% en los últimos cuatro meses.

Esto también se refleja entre las personas que en primera vuelta eligieron a Patricia Bullrich y en segunda vuelta votaron a Milei, la desaprobación pasó de un 14% en junio, contra un 36% de septiembre, es decir un crecimiento de 22%.

A nivel general se desprende que la evaluación negativa sobre el mandatario, subió 7% (pasó de un 46% en junio, al 53% en septiembre. Al ser consultado por esto, Javier Milei respondió: "No me importa lo que pase con la imagen, a mi lo que me importa es poner la Argentina de pie".

Javier Milei le restó importancia a la caída de su imagen

El presidente Javier Milei aseguró este martes no importarle la caída de su imagen, reflejada por distintas consultoras en las últimas semanas. Argumentó que si así lo hiciera, “uno empieza a ceder en todas las demandas" y a hacer ”un desastre fiscal que termina en una hiperinflación”.

“Yo vine a hacer el mejor gobierno de la historia, vine a poner de pie a la Argentina y que entre en un sendero que en 35 años se convierta en una potencia mundial”, explicó en un momento el jefe de Estado en una entrevista donde se refirió nuevamente a la protesta universitaria y al Presupuesto 2024.