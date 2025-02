La insólita versión de Lilia Lemoine de la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei: "Kirchneristas"

Según Lemoine, el material que desató el escándalo fue grabado con una cámara que no formaba parte de la transmisión oficial. "Mirá, que Santi Caputo se haya cruzado a interrumpir estuvo mal, pero puede pasar. Después vos lo cortás porque queda desprolijo, queda horrible", detalló.

Sin embargo, para la diputada, lo más grave fue que alguien dentro de TN habría filmado y difundido el momento con la intención de que esto pasara.

“Si vos te das cuenta, esto fue para pegarle a Johnny Viale. El video que se subió tiene audio de una cámara que no era de las que estaban tomando la entrevista. Alguien maliciosamente llevó una cámara, lo grabó y lo filtró”, acusó.

Lemoine también criticó a ciertos periodistas del canal, asegurando que ya conocían lo sucedido de antemano.

“Había periodistas que ya sabían desde antes que esto había pasado. Termina la entrevista de una hora y ya estaban publicando los recortes la gente de Ari Lijalad”, indicó, haciendo hincapié en que sectores vinculados al kirchnerismo dentro del canal habrían armado una operata en contra del conductor.

Jonatan Viale acusó a colegas de recibir "sobres" de la política: "Te llenaste de guita en la campaña"

En el mismo descargo en el que reconoció querer "ayudar" al Gobierno, el periodista que el lunes dejó que intervengan su entrevista lanzó amenazas a colegas, a los que no los nombró.

viale Jonatan Viale, operador libertario.

Tras quedar en el ojo de la tormenta por protagonizar un terrible papelón en la entrevista con el presidente Javier Milei, el periodista Jonatan Viale rompió el silencio este martes en su programa, donde acusó a colegas de recibir "sobres de la política".

A través de un descargo en el que solo apuntó, y con munición gruesa contra Santiago Caputo, se la pasó lanzando amenazas a supuestos enemigos y además confesó apoyar al Gobierno libertario, casi argumentando que por eso dejó que el asesor intervenga su nota.

"Me fui de un lugar por no querer hacerle la campaña a un candidato que sacó 11, algo así. Los mismos que hoy dan cátedra de periodismo... vos agarraste, yo no. Y vos te quedaste", disparó Viale, hablando de un colega al que no nombró.

En otro tramo, el periodista volvió a referirse a los cuestionamientos que recibió por permitir que le modifiquen su entrevista, pero dijo no aceptarlos.

"No acepto críticas de colegas que se llenaron de guita con sobres de la política. Vos te llenaste de guita en la campaña anterior, te llenaste de guita con ese sobre marroncito. ¿O querés que diga dónde fue, en qué estacionamiento fue?", señaló Viale, que dijo haber recibido ofertas pero que nunca las aceptó.