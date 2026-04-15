La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó en primera clase a Aruba junto a su familia
En medio del escándalo y la investigación por enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete se encuentra ahora más complicado ante las autoridades.
La situación legal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo este miércoles tras la confirmación judicial de su viaje familiar a Aruba en diciembre de 2024.
Según datos provistos por la aerolínea Latam al fiscal Gerardo Pollicita, el funcionario se desplazó en categoría primera clase junto a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y sus dos hijos. El costo total de los pasajes aéreos asciende a u$s 5.800. Actualmente, la investigación se centra en determinar el origen de los fondos para costear la estadía en hoteles de lujo durante el período comprendido entre el 29 de diciembre y el 10 de enero.
La revelación surge tras la decisión del juez federal Ariel Lijo de levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete y su cónyuge. Esta medida permite a la Justicia acceder al desglose pormenorizado de los consumos realizados con tarjetas de crédito durante su estadía en Aruba.
El magistrado accedió al pedido del fiscal Pollicita, quien solicitó un informe patrimonial completo desde enero de 2022. La investigación, enmarcada en una denuncia por enriquecimiento ilícito, no solo apunta al funcionario, sino que se extiende a la firma AS Innovación Profesional, la consultora compartida por el matrimonio.
Para avanzar en la causa, el fiscal busca "verificar el origen" del patrimonio de Adorni y contrastarlo con "la información proveniente de las declaraciones juradas". Como parte de este proceso, solicitó que el levantamiento del secreto fiscal también recaiga sobre las mujeres señaladas como prestamistas del vocero.
El senador José Mayans pidió evaluar un juicio político contra Manuel Adorni
José Mayans afirmó que la Cámara de Diputados debería evaluar la posibilidad de avanzar con un juicio político contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por su crecimiento patrimonial en los últimos años.
En declaraciones radiales, el jefe del interbloque Popular en la Cámara alta aclaró que, en caso de prosperar la iniciativa, el proceso debe iniciarse en Diputados, que es el ámbito encargado de formular la acusación, mientras que el Senado tiene la responsabilidad de llevar adelante el juzgamiento.
Este planteo se suma a las críticas que Mayans realizó durante la última sesión en el Senado, donde acusó a Adorni de "violar la Constitución Nacional" por no haber asistido al Congreso a brindar el informe de gestión correspondiente al mes de marzo e impulsó una cuestión de privilegio que también alcanzó al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
"El jefe de Gabinete ya violó la Constitución porque no vino a Diputados ni vino a Senadores, y tendría que haber venido a uno de los cuerpos en marzo", sostuvo el legislador al fundamentar su presentación y vinculá la ausencia del vocero en el Congreso al escándalo por el incremento de su patrimonio y aseguró que el funcionario no puede dar explicaciones sobre su situación. En esa línea, cuestionó el discurso oficial sobre la transparencia y la ética pública, al considerar que los hechos recientes lo contradicen.
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