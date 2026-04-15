La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó en primera clase a Aruba junto a su familia

El senador José Mayans pidió evaluar un juicio político contra Manuel Adorni

José Mayans afirmó que la Cámara de Diputados debería evaluar la posibilidad de avanzar con un juicio político contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por su crecimiento patrimonial en los últimos años.

En declaraciones radiales, el jefe del interbloque Popular en la Cámara alta aclaró que, en caso de prosperar la iniciativa, el proceso debe iniciarse en Diputados, que es el ámbito encargado de formular la acusación, mientras que el Senado tiene la responsabilidad de llevar adelante el juzgamiento.

Este planteo se suma a las críticas que Mayans realizó durante la última sesión en el Senado, donde acusó a Adorni de "violar la Constitución Nacional" por no haber asistido al Congreso a brindar el informe de gestión correspondiente al mes de marzo e impulsó una cuestión de privilegio que también alcanzó al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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"El jefe de Gabinete ya violó la Constitución porque no vino a Diputados ni vino a Senadores, y tendría que haber venido a uno de los cuerpos en marzo", sostuvo el legislador al fundamentar su presentación y vinculá la ausencia del vocero en el Congreso al escándalo por el incremento de su patrimonio y aseguró que el funcionario no puede dar explicaciones sobre su situación. En esa línea, cuestionó el discurso oficial sobre la transparencia y la ética pública, al considerar que los hechos recientes lo contradicen.