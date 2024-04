Senadores de La Libertad Avanza buscarán anular el aumento que se auto otorgaron

“El bloque de Senadores de La Libertad Avanza presentará un proyecto legislativo para dejar sin efecto el aumento de la dieta de los senadores votada en el día de ayer. La construcción de una Argentina distinta exige que seamos responsables y demos el ejemplo”, confirmó también Atauche en su cuenta de X (Twitter).

La construcción de una Argentina distinta exige que seamos responsables y demos el ejemplo. pic.twitter.com/qW4eY8IxMR — Ezequiel Atauche (@ezeatauche) April 19, 2024

“Creímos en la buena fe de no levantar la mano, pusimos la cara frente a todos y nos hicimos cargo. Sabíamos que existía la posibilidad que se vote sobre tablas, es mucho más difícil conseguir dos tercios para votar sobre tablas que conseguir una mayoría simple”, explicó el senador al señalar que no se puso el tema en la orden del día porque no querían que se tratara. Y señaló: "Como bloque, teníamos dos opciones: irnos o quedarnos. Y consideramos que irnos era una expresión de una suerte de abstención”.

Sin embargo uno de los senadores de La Libertad Avanza fue uno de los tantos firmantes del proyecto que avaló las controvertidas subas. Se trata de Bruno Olivera a quien Atauche intentó justificar y aseguró que “firmó de apurado, fue un error”.

A pesar de ell,o Atauche se atajó y aseguró que “no tiene que ver con que los diputados y senadores cobren mal”. "Los salarios del Congreso no le alcanzan a los senadores. No es que no sea justo, pero no es el momento para aumentarnos el sueldo”, matizó Atauche.

La resolución, firmada el miércoles, establecía un aumento de sueldos de 1,9 millones a 7,2 millones de pesos (en bruto) para los integrantes de la Cámara Alta.