La respuesta de Javier Milei al PRO por la fake news libertaria: "Macri está hecho un llorón, está muy de cristal"

Además sostuvo respecto del PRO: "Tratan de victimizarse porque saben que son una fuerza que se está extinguiendo", sostuvo el Presidente.

Acompañado por su hermana Karina Milei, ingresó al colegio y en pocos minutos emitió su voto. A la salida, fue rodeado por la prensa y por seguidores que se acercaron a brindarle su apoyo, pero decidió no quedarse mucho tiempo y tras un saludo general, se retiró en el auto presidencial.

Mauricio Macri apuntó contra Santiago Caputo por la fake news libertaria: "Fraude digital"

El titular del PRO, Mauricio Macri, aseguró hoy que lo que vivieron en la jornada del sábado "fue una locura" y añadió que este tipo de sucesos "rompe todas las reglas del juego". "No me vengan ahora que son unos twitteros ahí sueltos, cuando el hombre más poderoso según el presidente, Santiago Caputo, twittea unos videos. Esta excusa de que son unos twitteros, no va más".

"Lo que vivimos ayer es una locura que rompe todas las reglas de juego", manifestó Mauricio Macri durante el habitual desayuno que realiza el PRO previo a las elecciones y añadió: “Esto que han hecho no tiene precedentes. Comenzó por la mañana con videos que usaban imágenes de inundaciones de hace 15 años en la Ciudad de Buenos Aires, donde ni siquiera se habían hecho las obras que hoy permitieron que mucha gente no esté sufriendo como sí ocurre en muchas zonas del conurbano bonaerense”.

“Luego difundieron un video diciendo que nos retirábamos de la elección. Jamás visto. Una operación burda, desinformativa, con la clara intención de dañar la voluntad de los votantes. No lo lograron, porque la verdad es mucho más poderosa”, aseguró Macri ante la prensa.

El ex mandatario lamentó profundamente que no se respete la veda electoral. “Nunca vi semejante atropello a las reglas del juego. Hace 20 años que tengo relación con los vecinos de esta ciudad, y lo que se vio hoy es una muestra más de lo lejos que estamos de una cultura política de calidad y de respeto”, agregó.

En su mensaje también hizo un llamado a la ciudadanía a votar con alegría, a no dejarse vencer por la manipulación ni por el desánimo: “Hoy hay que votar con entusiasmo, defender nuestra ciudad, salir y caminar hasta las escuelas, y celebrar lo que somos: una comunidad fuerte, que quiere un cambio con equilibrio, con responsabilidad”.

Macri también expresó su solidaridad con los vecinos afectados por el temporal en la provincia de Buenos Aires y criticó la utilización política de la tragedia. “Mientras los bonaerenses la están pasando muy mal, algunos están más preocupados por manipular videos que por ayudar. No les va a funcionar”, afirmó.

Por último, adelantó que los próximos días deberían servir como un tiempo de reflexión para pensar “qué hacer en el futuro” y remarcó que las operaciones de este tipo sólo muestran “la desesperación de algunos sectores por impedir que el país avance”.