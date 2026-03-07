Las "asignaturas pendientes" de Mariano Cúneo Libarona tras dejar el Ministerio de Justicia

Además mencionó su intención de modernizar la ley de sociedades comerciales, para actualizar el marco normativo y ampliar la libertad de contratación. “Eso ahora lo van a seguir los que continúan en el Ministerio”, dijo.

A pesar de los temas pendientes, que no pudo desarrollar y concretar, Cúneo Libarona afirmó que la mayoría de los objetivos que se había planteado al asumir pudo cumplirlos. “Yo tenía un plan desde septiembre de 2023 y prácticamente todo se logró. El Ministerio quedó ordenado y también el área de derechos humanos”, completó.