Las "asignaturas pendientes" de Mariano Cúneo Libarona tras dejar el Ministerio de Justicia
El exfuncionario habló de los motivos que lo llevaron a abandonar el importante cargo que ocupaba y precisó algunos de los temas clave que no pudo concretar.
Mariano Cúneo Libarona ratificó que fueron motivos personales y el desgaste inherente al importante cargo que ocupaba los que lo llevaron a abandonar el Ministerio de Justicia de la Nación, cartera ahora encabezada por Juan Bautista Mahiques.
“Estoy grande y necesito tiempo para mi vida, para ver a mis hijos y a mi nieto”, sostuvo, advirtiendo sobre el desgaste físico al que se sometió: “Adelgacé 14 kilos… El estrés del poder es tremendo. Me levantaba a las cuatro de la mañana, caminaba, volvía a dormir una hora y arrancaba el día otra vez”, relató en declaraciones radiales.
En ese sentido, contó que “lo primero que hice al salir del Gobierno fue pedir turno para una resonancia magnética”, aunque también aseguró que durante su gestión le quedaron “algunas asignaturas pendientes”.
Las asignaturas pendientes de Mariano Cúneo Libarona
Entre los temas pendientes de su gestión, el exministro de Justicia se refirió a los nombramientos de jueces en tribunales. “Quedaron pendientes algunos temas importantes. El más importante era cubrir las vacantes en la Justicia”, señaló sobre los cerca de 300 cargos sin ocupar entre jueces, fiscales y defensores, según precisó. “Si no hay acuerdo en el Congreso, no se puede avanzar con los nombramientos”, completó.
También se refirió a una iniciativa para implementar la oralidad en los procesos civiles y comerciales, con el objetivo de reducir los tiempos judiciales. “Trabajamos en un proyecto de ley para establecer plazos muy exigentes y acortar la enorme duración que tienen los procesos”, explicó.
Además mencionó su intención de modernizar la ley de sociedades comerciales, para actualizar el marco normativo y ampliar la libertad de contratación. “Eso ahora lo van a seguir los que continúan en el Ministerio”, dijo.
A pesar de los temas pendientes, que no pudo desarrollar y concretar, Cúneo Libarona afirmó que la mayoría de los objetivos que se había planteado al asumir pudo cumplirlos. “Yo tenía un plan desde septiembre de 2023 y prácticamente todo se logró. El Ministerio quedó ordenado y también el área de derechos humanos”, completó.
