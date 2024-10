Lilia Lemoine: "Los de Filosofía y Letras se fuman un porro y te interrumpen el crecimiento del país"

En este sentido, la legisladora defendió la idea de que, aunque se les diera aumento que piden, de todas maneras los profesores universitarios presentarían disconformidad: "Hay muchos sectores de la sociedad que no llegan, lamentablemente. Esto sale de los impuestos de la gente, todos pagamos la universidad pública, es de todos, aunque no la hayamos podido usar, yo no pude, yo tuve que trabajar y pagarme una privada porque no me daban los horarios porque laburaba", detalló.