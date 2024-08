Lilia Lemoine cargó contra los docentes: "¿Cuánto les tenemos que pagar para que no paren?"

Y aun fue más allá al considerar que las protestas docentes y los paros gremiales son una “extorsión”, en vez de un justo reclamo por mejoras salariales. "No es que se desfinanció la educación. La educación sigue financiada, lo que pasa es que no se pueden aumentar los salarios docentes", intentó explicar.

La crítica de Lilia Lemoine a la financiación universitaria

En la sesión que hubo en Diputados entre el miércoles y el jueves, obtuvieron media sanción dos leyes vinculadas a la educación: la Ley de Financiamiento de las Universidades Nacionales y la Ley "Finocchiaro", que declara la esencialidad de la educación y limita el derecho a huelga de los docentes.

En este sentido, la diputada Lemoine justificó su rechazo a las normas citadas con una variante del ya conocido lema libertario "no hay plata". En pleno streaming, explicó: "Siguen estando dentro del ámbito de las cosas que no se pueden pagar en este momento. No es que se desfinanció la educación. La educación sigue financiada, lo que pasa es que no se pueden aumentar los salarios docentes".

Seguidamente, criticó a quienes se oponían a la declaración de la limitación al derecho de huelga docente establecida en la Ley Finocchiaro: "Una diputada kirchnerista dijo 'si no quieren que los maestros paren, páguenle más plata'... ¿Cuál es el monto que les tengo que pagar para que no paren? ¿Es una extorsión?", lanzó.

