Lilia Lemoine: el derrotero que corporiza el perfil de La Libertad Avanza

Inmediatamente, la peculiar propuesta recogió todo el rechazo de casi todo el arco político y un silencio stampa de parte de La Libertad Avanza.

Lo que en cualquier otro candidato sería motivo de decir “fulanito derrapó”, en Lemoine es la continuidad de un hilo de coherencia en la incoherencia. Su CV escandaloso es ampliamente completo.

La CONTROVERSIAL PROPUESTA de LILIA LEMOINE, candidata a DIPUTADA de LA LIBERTAD AVANZA

Como ya hemos contado en este medio, la llegada de la cosplayer a La Libertad Avanza coincidió con su alejamiento en la relación amorosa con el polémico Emmanuel Danann. Todo indica que el inicio de la estadía de Lilia en el partido fue con una relación “muy cercana” con Javier Milei, que hasta ese entonces era amigo del influencer.

Puertas para adentro, Lilia no tardó en ganarse el mote de “complicada” por Karina Milei, hermana de Javier y eje central del partido más allá de algún tire y afloje con su hermano. Puertas para afuera, hizo todos los méritos para convertirse en una de las candidatas más cuestionables, aun tratándose de una campaña donde se mostraron muchas miserias y no faltó el destape de escándalos.

El derrotero de Lilia Lemoine

En octubre del año pasado, se filtró un video en el que discrimina a Ofelia Fernández llamándola “tanque australiano de medialunas”. Su defensa tras la filtración fue aún peor: "No le dije 'gorda impresentable' o alguna barbaridad. No la insulté. A mí me han llamado asesina, white supremacist (sic), ñoqui, prostituta, ¿y?".

Tiempo atrás, en plena pandemia de coronavirus, planteó el siguiente método para detectar la presencia o no de Covid-19 en una persona. "Digo yo, tenemos la Organización Mundial de la Salud, cada país tiene su Conicet, sus científicos. ¿Es tan difícil agarrar a un enfermo de coronavirus, hacerlo toser arriba de una mesa y que después vaya otra persona, por supuesto sin factor de riesgo, a chupar la mesa y ver si se contagia o no se contagia?”. Lemoine agregó sobre su planteo que “es un test muy simple, que lo podés hacer en tu casa”.

Después de las PASO donde Javier Milei obtuvo resultados positivos que estaban fuera del radar de toda encuesta, se filtró un audio en el que la asesora de imagen del candidato a presidente de La Libertad Avanza le propone a un tal “Ramiro” crear y filtrar un supuesto chat sexual entre el propio libertario y Cristina Kirchner.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAlberdianoArg%2Fstatus%2F1586779086680006656%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1586779086680006656%7Ctwgr%5E23a5cd4c13c0639c9d629999220e1e5900a71b90%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fsociedad%2Fmilei%2Fmilitante-javier-argumento-que-insulto-ofelia-fernandez-n5573431&partner=&hide_thread=false Aca vemos a una empleada de la legislatura porteña alentando a twitteros a llamar Tanque Austrialiano de Medialunas a la legisladora @OfeFernandez_ . Mas alla de mis diferencias con Ofelia esto me parece inaceptable por parte de las filas de @LLibertadAvanza pic.twitter.com/6O6uOOUSGL — ABDON (@AlberdianoArg) October 30, 2022

"A Milei le chupa un huevo. Ponele que Milei tenga esos chats porque es soltero, capaz que esos chats son de hace cinco años, no sé. Javier tuvo siempre la misma foto de perfil, pero ella no va a estar haciendo eso con su cuenta de Cristina Kirchner presidente, va a estar usando una cuenta fake. Que quede la duda y que la gente esté más en duda de si es verdaderamente Cristina Kirchner o una cuenta fake", se escucha en el audio en cuestión. El morbo llegó al punto de querer incluir a Moria Casán, hoy cercana por conocidos vínculos familiares a Sergio Massa: "Hacé un chat de tres personas, como que hacen un trío. Qué tal, por ejemplo, con Moria Casán, que Moria le tiraba los galgos a Javier. Tienen que ser 10 mensajes".

Por si al “combo Lemoine” le hiciera falta un ingrediente más, la candidata libertaria ha sostenido en múltiples ocasiones públicas su adhesión y defensa a las “teorías terraplanistas”, tratando de instalar una discusión que atrasa siglos. Ante semejante derrotero, el proyecto de “renuncia a la paternidad” podría haber sido la frutilla del postre de delirios. Pero faltando días para las generales, un mes para una potencial segunda vuelta y tratándose de Lilia Lemoine, nadie lo sabe.