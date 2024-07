Lilia Lemoine quiere ser vocera presidencial: "Serruchándole el piso a Adorni"

lilia lemoine vocera

A pesar de la broma que tuvo lugar tras la suspensión de una conferencia, el vocero presidencial optó por no corresponder la interacción que impulsó la legisladora libertaria.

Consultada sobre sus deseos, la ex cosplayer aseguró: “Gustar es una cosa. Voy a estar donde más necesaria sea, donde me lleve la obligación. Si fuera por mi deseo seguiría haciendo cosplay, es más divertido”.

Lo cierto es que además, intentó disipar tensiones en las filas internas del espacio y atribuyó las versiones a los medios de comunicación. “Leo algunos medios que son pasquines políticos, porque la gente no los lee, que están todo el tiempo sembrando que están todos peleados”, cuestionó.

“En la asunción de (Federico) Sturzenegger todos se saludaban entre todos. El clima laboral es bueno, no es el clima tenso que quieren vender”, aseguró, e hizo referencia al episodio de la sala de conferencias: “Es más, me paré detrás del atrio de Adorni y una de las chicas de prensa me hizo un video. Me dijeron que había reemplazado a Adorni y era un chiste”.