Luis Caputo insistió en que "en los próximos años esto será un boom" gracias a futuras inversiones

luis toto caputo 2

"No tenemos pensado ir al mercado. Lo descartamos. Este es un Gobierno que no toma deuda, sino que hemos cancelado vencimientos", sentenció en referencia a la posibilidad de recurrir a los mercados internacionales.

"No es un capricho con Wall Street, es un tema de costo. Si uno puede refinanciar una deuda a una tasa más baja, lo hace. Nosotros vamos a seguir primando la opción más barata", señaló.

"Hoy tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, es decir, el de julio, de enero y de julio del 2027. Son aproximadamente U$S 9000 millones", confirmó el titular del Palacio de Hacienda.