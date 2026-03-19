Luis Caputo insistió en que "en los próximos años esto será un boom" gracias a futuras inversiones
El Ministro de Economía aseguró que la Argentina Week en Nueva York fue "espectacular" y que "los frutos se van a empezar a ver en el corto plazo".
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este jueves que la experiencia de la Argentina Week en Nueva York fue un éxito tal que habrá inversiones por U$S 16.150 millones, y "en unos años esto será un boom", en referencia al país como mercado para capitales extranjeros.
"Que vengan inversores importantes contribuye porque lo que te permite eso es atraer el sector de servicios", convino Luis Caputo al participar del 21° Simposio Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
"El Argentina Week fue espectacular. Fueron cuatro días intensísimos y realmente nos fue espectacular. Vas a vender las oportunidades de inversión en el país. Tuvimos tantas reuniones que no las pude contar", se ufanó Caputo.
Aunque el titular de Economía reconoció que "el problema es que en Argentina los costos para desarrollar son entre un 30 y 40% más alto", y que "con el RIGI está diferencia se achicó un poco, pero bueno, es más alto por un tema de escala", sus expectativas para el modelo económico que planteó el Gobierno son altas.
"Los frutos se van a empezar a ver en el corto plazo y en los próximos años esto es un boom que, les adelanto, no se imagina nadie lo que se viene", remarcó, además de confirmar el modelo de "equilibrio fiscal, una política monetaria prudente y generar inversión y condiciones para que la gente vuelva a recomponer la confianza y vuelva a demandar pesos".
"No tenemos pensado ir al mercado. Lo descartamos. Este es un Gobierno que no toma deuda, sino que hemos cancelado vencimientos", sentenció en referencia a la posibilidad de recurrir a los mercados internacionales.
"No es un capricho con Wall Street, es un tema de costo. Si uno puede refinanciar una deuda a una tasa más baja, lo hace. Nosotros vamos a seguir primando la opción más barata", señaló.
"Hoy tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, es decir, el de julio, de enero y de julio del 2027. Son aproximadamente U$S 9000 millones", confirmó el titular del Palacio de Hacienda.
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