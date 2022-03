Sir Alconada Mon: a 40 años de Malvinas, una nota pro kelper del periodista "no lo sé"

Se cumplen este sábado 40 años de la recuperación de las Islas Malvinas y se celebra el Día del Veterano y Veterana, ex Combatientes y Caídos de. La agenda de los medios argentinos pasa por los testimonios de los soldados que fueron a una guerra desigual por una trasnochada idea de una dictadura cívico - militar que no conforme con robar bebés buscaba perpetuarse en el poder. No obstante, el periodista Hugo Alconada Mon, conocido en las redes con el hashtag #AlconadaNoLoSe por no poder ratificar ante la Justicia lo que decía en el diario en el que trabaja, optó por darle voz a los kelpers.