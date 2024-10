Manuel Adorni justificó el uso político de la app Mi Argentina durante el paro: "Rancios"

notificacion app mi argentina paro de transporte.jpeg

Por esta razón, Manuel Adorni fue consultado al respecto en su habitual conferencia de prensa, donde justificó la notificación: "Mi Argentina es uno de los canales de comunicación del Gobierno, no sólo Mi Argentina sino también las pantallas que proponés en la pregunta", le indicó al periodista.

"Se usaron las dos cuestiones para informar a los ciudadanos sobre cómo hacer la denuncia al 134 y sobre el paro político y los sindicalistas. Y lo único que se hizo fue informar un dato de la realidad, digo, quienes habían impulsado el paro y quienes eran los responsables de perjudicar a miles de argentinos que, como digo siempre, el resultado es que los dejan sin trabajar y sin viajar por una minoría, porque en definitiva son eso, una minoría que no representa absolutamente a nadie", agregó.

En este sentido, manifestó: "Nosotros usamos datos concretos y reales. Son las mismas pantallas donde decían que el boleto con Milei iba a estar $1.100 y que el dólar iba a estar a no sé cuánto, que votes a Massa... no, nosotros no somos eso, somos distintos, nosotros comunicamos. Después, puede gustarte más o menos la línea de comunicación y te puede gustar más o menos que nombremos a rancios de la vida política y sindical argentina, eso lo podemos discutir. Pero lejos estamos de haber generado con eso una mentira", se defendió.

adorni sobre notificación mi argentina.mp4