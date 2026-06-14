Hasta Nik le suelta la mano a Manuel Adorni en plena polémica por la declaración jurada
El dibujante compartió una imagen de un pendrive junto a una lágrima en medio de los cuestionamientos por las presuntas inconsistencias en la declaración jurada del jefe de Gabinete.
En medio de la polémica por las inconsistencias en la declaración jurada y las explicaciones de Manuel Adorni, Nik se sumó a la lista de libertarios que le soltaron la mano al jefe de Gabinete.
El dibujante, habitualmente alineado con las posiciones del oficialismo, compartió en sus redes sociales una imagen tan simple como sugestiva: un pendrive junto a una lágrima. Sin texto, explicaciones ni referencias explícitas y los comentarios explotaron.
Entre los comentarios más destacados aparecieron mensajes como "¿Qué pasó, este mes no pasaron el sobre?", "Le hackearon la cuenta a Nik. Me alegro" y "No podemos permitir que el inefable contador arruine todo lo conseguido. Lo lamento pero '¡Afuera!'". Otros usuarios, en cambio, cuestionaron al dibujante y le preguntaron si estaba "haciendo campaña para que la gente desconfíe y vuelvan los KK".
La mesa de Mirtha Legrand fulminó a Manuel Adorni: "No le creo ni el saludo"
Sin dudas, el creciente escándalo de Manuel Adorni llegó a todos los sectores de la sociedad y sembró las más adversas opiniones sobre la postura de Javier Milei y su hermana Karina respecto de sostener al jefe de Gabinete y no despedirlo. A este efecto no fue ajena la mesa de Mirtha Legrand que, llamativamente, liquidó al funcionario.
En su habitual emisión de cada sábado de "La Noche de Mirtha" (El Trece), la conductora preguntó sin preámbulos: "¿Le creen a Adorni?", en un mesaza donde se encontraban la referente política Lilita Carrió, el periodista Nacho Otero, el también periodista y psicólogo Fausto Spotorno, y el reconocido Ernesto Tenenbaum.
Justamente, éste último no demoró en responder a la diva sobre si le creía o no al libertario: "Ni el saludo, me saluda y digo 'no le creo'", deslizó el conductor, lo que desató algunas risas de los comensales. Seguidamente, añadió: "Estamos ante un hecho muy escandaloso y muy visible. Miente, totalmente. Pero además es muy evidente porque dijo una cosa y la contraria en una diferencia de días".
Ante esto, Lilita Carrió sumó: "No es Adorni, es un Gobierno corrupto", lo que dio lugar a que Tenenbaum continuara su descargo. "Adorni es un escándalo, como fue Espert, como fue el caso $LIBRA, como fue un escándalo el caso de las coimas en discapacidad, como es un escándalo las versiones que hay muy concretas -dichas por personas- que contaron que Karina Milei pedía plata para entrevistas con su hermano".
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