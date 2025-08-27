"Menem lo hizo": la ironía del padre de la diputada Bonacci sobre el accidente que sufrió con su hija
El padre de la diputada de La Libertad Avanza responsabilizó al titular de la Cámara baja por las condiciones laborales del chofer que protagonizó el accidente.
José Bonacci, padre de la diputada libertaria Rocío Bonacci, responsabilizó al titular de la Cámara baja, Martín Menem, por el accidente que él y su hija sufrieron este miércoles en la autopista Buenos Aires-Rosario. "Primero, no fue un desastre de pura casualidad. Y segundo, Menem lo hizo", ironizó un rato más tarde Bonacci en una comunicación con el programa "Argenzuela", por Radio 10.
Bonacci padre dirigente del partiro Unite de Santa Fe mientras que su hija es diputada nacional de La Libertad Avanza en representación de esa provincia. Ambos se dirigían a la Ciudad de Buenos Aires en un vehículo oficial de la Cámara Diputados, un Nissan Sentra, era conducido por un chofer.
A la altura de la localidad bonaerense de Ramallo el grupo sufrió un accidente de tránsito. porque "el chofer no estaba apto para manejar", según Bonacci. "Él mismo lo confesó: 'Me van a echar, me dormí'. Los airbags no funcionaron. Nos tragamos una zanja; no dio vueltas, pero pudo haber sido peor", describió el dirigente político.
Preocupado por la seguridad de su hija de aquí en adelante, José Bonacci insistió en que "Rocío y su personal de oficina en reiteradas oportunidades han dejado por escrito el reclamo en la relación a la temeridad con la cual manejan los empleados de la Cámara, a 160 km/h, con horarios medio cortitos de descanso".
"Si vos a tu jefe le decís: 'Mirá que manejan mal, hacen esto, no están bien dormidos' y no se mejora, hay una responsabilidad", convino el dirigente.
El planteo llegó al titular de la Cámara de Diputados en la voz de Vilma Ripoll (del Frente de Izquierda), quien pidió un aumento de sueldo para el presonal del Congreso porque "después de trabajar acá, por la mierda que les pagan, tienen que hacer de Uber".
Pero Martín Menem fue categórico al desligar a la Cámara baja de toda responsabilidad: "El chofer estaba realizando su primer viaje del día. Había terminado su actividad en el día de ayer a las 16, con lo cual tuvo tiempo suficiente para descansar", aseguró, sin entrar en detalles del uso del tiempo libre ajeno.
Además, el diputado de La Libertad Avanza detalló que el chofer que protagonizó el accidente "tiene carnet de conducir profesional", e ingresó como trabajador de la Cámara en 2014. Cinco años más tarde, en 2019, pasó "a automotores y es un chofer con una larga experiencia en viajes de larga distancia", sintetizó.
También señaló que "el auto es modelo 2019 y estaba en excelente estado para poder trasladarse, con la VTV al día como corresponde, y estaba viajando a la velocidad permitida", lo cual se confirmó porque "la Cámara cuenta con un sistema de alerta cuando hay exceso de velocidad y no se ha pasado de la velocidad".
Pero entonces, ¿cómo ocurrió el accidente en el que tanto la diputada Bonacci como su padre sufrieron lesiones? "(El chofer) se quedó dormido y se fue a la banquina, pero todo lo que nos compete en términos de responsabilidad ha sido chequeado y realizado", sentenció Martín Menem.
