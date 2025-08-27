"Menem lo hizo": la ironía del padre de la diputada Bonacci sobre el accidente que sufrió con su hija

El planteo llegó al titular de la Cámara de Diputados en la voz de Vilma Ripoll (del Frente de Izquierda), quien pidió un aumento de sueldo para el presonal del Congreso porque "después de trabajar acá, por la mierda que les pagan, tienen que hacer de Uber".

rocio bonacci

Pero Martín Menem fue categórico al desligar a la Cámara baja de toda responsabilidad: "El chofer estaba realizando su primer viaje del día. Había terminado su actividad en el día de ayer a las 16, con lo cual tuvo tiempo suficiente para descansar", aseguró, sin entrar en detalles del uso del tiempo libre ajeno.

Además, el diputado de La Libertad Avanza detalló que el chofer que protagonizó el accidente "tiene carnet de conducir profesional", e ingresó como trabajador de la Cámara en 2014. Cinco años más tarde, en 2019, pasó "a automotores y es un chofer con una larga experiencia en viajes de larga distancia", sintetizó.

También señaló que "el auto es modelo 2019 y estaba en excelente estado para poder trasladarse, con la VTV al día como corresponde, y estaba viajando a la velocidad permitida", lo cual se confirmó porque "la Cámara cuenta con un sistema de alerta cuando hay exceso de velocidad y no se ha pasado de la velocidad".

Pero entonces, ¿cómo ocurrió el accidente en el que tanto la diputada Bonacci como su padre sufrieron lesiones? "(El chofer) se quedó dormido y se fue a la banquina, pero todo lo que nos compete en términos de responsabilidad ha sido chequeado y realizado", sentenció Martín Menem.