Milei echó a libertarios que discriminaron a Franco Rinaldi y Luis Juez

"Parece que no se mide a todos con la misma vara. Luna, que era precandidato al Parlasur ya renunció a su cargo. Tomamos conocimiento de este caso y como consecuencia de esto a las 15.30 de ayer ya había renunciado. Ciertos medios afines a JxC siguieron actuando como si no estuviera resuelto. Ellos premian estas actitudes. No corrieron a nadie después de que me dijeran nazi", señaló Milei en declaraciones radiales.