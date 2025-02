Patricia Bullrich analiza afiliarse a La Libertad Avanza

Bullrich consideró que eso sucede "simplemente porque el ciudadano que vota al PRO quiere ver a sus dirigentes siendo parte del Gobierno y apoyándolo”.

“La gente quiere que pongamos todas las fuerzas. El país estaba hundido en el barro, no es fácil sacarlo. Nuestra gente pide empuje, que es lo que necesitamos, y esa es mi actitud como parte del PRO, empujar junto al Presidente y el Gabinete, del que ya soy parte. Hay 46 millones de argentinos con expectantes”, recalcó la Ministra.

Al ser consultada sobre la posibilidad de abandonar las filas del PRO y, a igual que otros dirigentes del partido amarillo, afiliarse a La Libertad Avanza, Bullrich respondió: “Es un tema que todavía no lo hemos hablado. Creo que la pertenencia en el Gobierno me da una pertenencia completa en el proyecto. Los papeles pueden ser importantes o no, pero yo soy parte completa y tengo total afinidad con este proyecto”.

Al respecto, consideró que en este Gobierno se siente "más safada" o "desatada", "con más posibilidades de hacer lo que creo que tengo que hacer, lo que quiero hacer y lo que pienso que me toca hacer en las áreas en las que el Presidente me ha encomendado".

"El país necesitaba de gente que se la juegue sin medir los costos políticos. Necesitaba menos especulación, más fuerza, más decisión y coraje. Siento que eso es parte de mi personalidad y lo ha sido siempre, desde el día de la famosa pelea con (Hugo) Moyano hasta ahora. Y ahora puedo desarrollar mejor las ideas, mejores acciones, todo se potencia”, destacó en diálogo con Radio Rivadavia.

Posteriormente, al profundizar sobre su actual rol en el Gobierno, sostuvo que "estamos haciendo cosas increíbles, todos los días estamos moviendo una palanca del país que parecía trabada y que nunca se iba a poner mover”.