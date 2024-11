Patricia Bullrich sobre Cristina Kirchner: "Una persona condenada, pierde todos los beneficios"

Ante la consulta de Débora Plager sobre otros casos en los que se podría aplicar la misma decisión del Gobierno, la funcionaria citó el caso de Fernando De la Rúa: "Nadie recuerda, pero De la Rúa fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fue absuelto con una crítica muy fuerte sobre el proceso judicial que sufrió el expresidente. Se lo declaró inocente y fue absuelto en todos sus cargos", en torno a la causa por supuestos sobornos que hubo en el Senado durante su presidencia.

Seguidamente, comparó las condenas del fallecido expresidente, Carlos Menem, y la actual de Cristina Kirchner, señalando que "es un caso distinto", porque "ella es una persona viuda y está sola". Y agregó: "No quiero opinar sobre algo que no me corresponde, pero no creo que sea un caso asimilable porque Menem no terminó sus instancias judiciales. Entonces también hay que pensar que las cosas no son retroactivas en nuestra historia".

patricia bullrich Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación

Las causas y la justificación de la suspensión de la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner

La decisión de Milei se enmarca en la Ley N° 24.018, que establece las asignaciones para expresidentes y exvicepresidentes como una retribución excepcional basada en el mérito y el buen desempeño.

Adorni destacó que la medida responde a la reciente condena de Fernández de Kirchner por administración fraudulenta, dictada por la Cámara de Casación Penal en el contexto de la causa Vialidad. Según el vocero, esta condena pone en duda su "honor, mérito y buen desempeño", elementos que, según la ley, justifican la asignación de privilegio.

En este sentido, el vocero argumentó que el gobierno de Milei busca erradicar cualquier asignación de recursos a personas condenadas por corrupción. “Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ningún corrupto que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, afirmó.

De este modo, la administración actual propone un cambio radical en la asignación de beneficios a exfuncionarios en casos de antecedentes penales.