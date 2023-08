Patricia Bullrich descartó una alianza con Juan Schiaretti y pidió que se baje

"Nosotros no estamos encarando la campaña de esa manera. No es nuestra forma de pensar. Nosotros creemos que tenemos que ir con nuestras ideas y no ir contra Milei", sentenció este miércoles Patricia Bullrich en declaraciones a radio Rivadavia de Córdoba en las que se hizo eco del supuesto "acuerdo de unidad nacional" planteado por el actual gobernador de esa provincia.