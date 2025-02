Qué pasó con Juan Grabois en el Hospital Gemelli donde se encuentra el papa Francisco

El Sumo Pontífice se encuentra en un sector del hospital que se encuentra totalmente blindado, por lo que resulta inaccesible.

Al respecto, el propio Grabois negó estas versiones, que calificó como "una estupidez y una mentira", y aseguró que pudo ingresar en el centro de salud para entregarle una carta a Francisco.

“Es ridículo, no es verdad, no sé de dónde lo sacaron. Entré por la puerta del hospital, como cualquier persona, fui hasta el sector F de la planta baja, donde ya hay algunos gendarmes, uno de ellos hasta me reconoció, nos saludamos y le dejé una carta manuscrita para que le diera al Papa”, relató el dirigente, según La Nación.

juan grabois

Grabois precisó que fue el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller emérito de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, que le explicó que debía ir hasta ese lugar para poder dejarle algo al Papa.

En tanto, desde la cuenta oficial @GraboisFC indicaron que el referente de Patria Grande está en Roma, alojado en la Residenza de los Jesuitas, junto al prefecto de su Dicasterio Michael Czerny.

Masiva misa en Constitución por la salud del papa Francisco

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, rezó este lunes una misa en Plaza Constitución para pedir por la salud del papa Francisco.

Por las amenazas de lluvia, la celebración iba a realizarse adentro de la Estación Constitución, pero finalmente se realizó al aire libre para garantizar espacio para los fieles. Duró una hora, entre las 17 y 18 horas.

"A Bergoglio muchas veces los argentinos no lo hemos dejado ser Francisco", sostuvo este lunes en declaraciones radiales García Cuerva, que ocupa hoy en día el cargo que supo ejercer el Papa cuando todavía era conocido como Jorge Bergoglio.