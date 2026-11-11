Renunció el vicepresidente del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear

No obstante, su trayectoria en la ARN se remonta a 1994, cuando el organismo operaba como Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN). Hasta 2010, ocupó los cargos de subgerente de Reactores Nucleares, jefe de la Unidad de Coordinación Técnica y responsable del licenciamiento del Reactor Prototipo CAREM. También intervino en proyectos sobre confiabilidad de sistemas digitales y en la elaboración de normas regulatorias.

En 1997 y 1998 formó parte de un proyecto conjunto con investigadores de los Estados Unidos en el Electric Power Research Institute (EPRI), en Palo Alto, California. Allí trabajó sobre la confiabilidad de sistemas digitales y sobre la verificación y validación de programas informáticos para sistemas de seguridad de centrales nucleares. Como resultado de esa experiencia, publicó en 1998, en Estados Unidos, el Handbook for Verification and Validation of Digital Systems.

Dos años antes, realizó una capacitación e investigación de seis meses en el Brookhaven National Laboratory, también en Estados Unidos. Su trabajo abordó la seguridad nuclear, la confiabilidad de sistemas tecnológicos, el análisis de fallas de causa común y el análisis probabilístico de seguridad. Durante esa etapa, participó en la revisión de 73 análisis correspondientes a 102 centrales nucleares estadounidenses.

Entre 1991 y 1994, se desempeñó en la Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de la CNEA, donde se especializó en seguridad nuclear, licenciamiento de instalaciones y confiabilidad de sistemas tecnológicos aplicados a la actividad nuclear.

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