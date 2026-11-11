Renunció el vicepresidente del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear
El gobierno de Javier Milei no informó las causas del alejamiento del ingeniero nuclear Carlos Terrado ni el nombre de su reemplazante.
El gobierno de Javier Milei formalizó este miércoles la renuncia de Carlos Terrado a la Vicepresidencia Primera del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), organismo descentralizado que funciona bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. Así quedó plasmado en el Decreto 1351/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y del Jefe de Gabinete, Diego Santilli.
“Acéptase la renuncia presentada por el ingeniero Carlos Alberto Terrado al cargo de Vicepresidente Primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear”, señala el decreto que, no obstante, no detallalos motivos de la renuncia ni informa quién ocupará el puesto vacante.
Terrado había asumido como vicepresidente primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) el 1 de marzo de 2024, tras ser designado mediante el Decreto 237/2024. Había sido seleccionado para el puesto debido a que es ingeniero nuclear egresado del Instituto Balseiro, ingeniero militar, general de brigada retirado y veterano de la Guerra de Malvinas.
Además de su formación académica, el ahora ex funcionario integraba el Comité Orientador de Seguridad Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), instancia encargada de revisar y aprobar documentos vinculados con la seguridad física nuclear.
Entre 2016 y 2019 fue director y vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Antes, entre 2010 y 2016, trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como especialista en seguridad tecnológica y seguridad física. En ese período participó del proyecto del Reactor Prototipo CAREM y de la gerencia de Área de Seguridad Nuclear y Ambiente.
No obstante, su trayectoria en la ARN se remonta a 1994, cuando el organismo operaba como Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN). Hasta 2010, ocupó los cargos de subgerente de Reactores Nucleares, jefe de la Unidad de Coordinación Técnica y responsable del licenciamiento del Reactor Prototipo CAREM. También intervino en proyectos sobre confiabilidad de sistemas digitales y en la elaboración de normas regulatorias.
En 1997 y 1998 formó parte de un proyecto conjunto con investigadores de los Estados Unidos en el Electric Power Research Institute (EPRI), en Palo Alto, California. Allí trabajó sobre la confiabilidad de sistemas digitales y sobre la verificación y validación de programas informáticos para sistemas de seguridad de centrales nucleares. Como resultado de esa experiencia, publicó en 1998, en Estados Unidos, el Handbook for Verification and Validation of Digital Systems.
Dos años antes, realizó una capacitación e investigación de seis meses en el Brookhaven National Laboratory, también en Estados Unidos. Su trabajo abordó la seguridad nuclear, la confiabilidad de sistemas tecnológicos, el análisis de fallas de causa común y el análisis probabilístico de seguridad. Durante esa etapa, participó en la revisión de 73 análisis correspondientes a 102 centrales nucleares estadounidenses.
Entre 1991 y 1994, se desempeñó en la Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de la CNEA, donde se especializó en seguridad nuclear, licenciamiento de instalaciones y confiabilidad de sistemas tecnológicos aplicados a la actividad nuclear.
Decreto 1351/2026:
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