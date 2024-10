Ricardo Quintela, sobre la interna del PJ: "Hay que bajar los decibeles"

Quintela competirá en la interna nada más y nada menos que con la expresidenta Cristina Kirchner. La dirigente se refirió ayer a que existen "Poncios Pilatos y Judas del peronismo", catalogando así a quienes no se pronuncian públicamente en favor de su candidatura. Tras estas declaraciones, el riojano hizo mucho hincapié en “bajar los decibeles” porque, al finalizar las elecciones, habrá que sentarse todos juntos de nuevo para proteger y recuperar los derechos de la gente, pero aseguró que es inevitable que sea un proceso interno importante.

Qué dijo Ricardo Quintela sobre la lista que presentará en el PJ

“Sí voy a presentar lista, una lista muy agradable con gente joven y responsabilidades concretas. La sociedad está en un sistema que tiene que ver con las formas, gestos, lenguajes, lejanía con otra gente… tiene que haber un nuevo sistema, un nuevo esquema y son los jóvenes quienes tienen que hacerlo, yo sería transición”, expresó en Argentina en Vivo en C5N con Guillermo Favale.

El gobernador de la Rioja sostuvo que no habló con su par bonaerense Axel Kicillof, y contó que él se mantiene al margen. “El sentido es bajar los decibeles no peleando con los compañeros, porque después nos necesitamos todos juntos. En esta competencia no puede estar la descalificación a compañeros”, volvió a decir.

“El que gana tiene que conducir con el que pierde, nos tenemos que abrazar. Lo que hacemos es convocar, abrazar y todos juntos tenemos que tratar de contribuir. Creo que tiene que haber un federalismo fuerte. Ni peleándonos ni descalificando entre nosotros es como lo vamos a lograr, es preservando a los compañeros que tiene capacidad, ganas y equipo”, concluyó.