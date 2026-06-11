"Hoy están dadas las condiciones para que choquemos en cualquier momento y el responsable es Javier Milei"
Rubén "Pollo" Sobrero alertó que Javier Milei abandonó el mantenimiento de los ferrocarriles y advirtió que en cualquier momento puede suceder una tragedia.
En medio de las serias dificultades que debieron afrontar este jueves los trabajadores para llegar a la Ciudad de Buenos Aires desde la zona sur del conurbano bonaerense a partir de la imposibilidad de que los trenes de la Línea Roca lleguen hasta Constitución, Rubén "Pollo" Sobrero advirtió sobre el impacto del ajuste de Javier Milei en el sistema ferroviario.
En diálogo con C5N, el secretario general de la Unión Ferroviaria (maquinistas) seccional Oeste, advirtió que, merced del ajuste que está aplicando el gobierno libertario "hoy está dadas todas las condiciones para que choquemos en cualquier momento y el responsable será Javier Milei, porque lo que están haciendo acá adentro no tiene perdón, nos están llevando a épocas peores que las de TBA".
Y siguió: "no podemos garantizar que las señales funcionen porque no le están pagando a nadie. No están haciendo las obras de mantenimiento mínimas, nada".
Sobrero adelantó que hoy presentarán ante el Congreso un informe de la situación crítica que atraviesa el sistema ferroviario e insistió en que "venimos a plantearle a todo el mundo señores, podemos chocar en cualquier momento, esto no es joda".
Según detalló Sobrero el informe que presentarán incluye fotos del estado de las vías y un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) "que es un organismo que es de ellos, del gobierno" donde se advierte sobre el mal estado de los trenes. Y sentenció: "así no podemos funcionar".
El dirigente gremial recordó que tras el choque de dos formaciones en Palermo en 2024 "se asustaron y sacaron un decreto para declarar la emergencia ferroviaria para hacer lo básico, lo más urgente de mantenimiento" pero que después "no hicieron nada".
"Dejaron colgadas a todas las empresas que tenían que hacer esas obras y no se terminó ninguna. El ferrocarril tiene una deuda de 380 millones de dólares con estas empresas que tenían que terminar las obras y nos las terminaron", detalló Sobrero y recordó que el sistema tiene formaciones con más de 1,4 millones de kilómetros recorridos a las que todavía no se les hicieron las tareas de mantenimiento ni los cambios de repuestos que son fundamentales para garantizar la seguridad de los pasajeros.
"Los repuestos que se debían haber cambiado el año pasado, no se cambiaron, las obras en el sistema de señales están todas paralizadas", advirtió e insistió: "hoy no podemos garantizar la seguridad de los usuarios. Lo que están haciendo es jugar con la vida de la gente y nosotros no vamos a ser cómplices de eso".
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