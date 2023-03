La contradicción de Susana Giménez: no quería hablar de política pero publicó un tuit de Cristina criticando a Macri

Susana Giménez reaparece esta temporada en la pantalla chica conduciendo un reality show para una plataforma, pero añora su programa clásico aunque entiende que le podría traer muchos dolores de cabeza en un año electoral. Al respecto sostuvo en una entrevista: "No quiero hablar más de política ni de nada pero este es un año político y no sé si es conveniente que yo vuelva. No me gusta que la mitad de la gente me ame y la otra mitad me odie. Y cuando te metés en temas de política, eso es inevitable".