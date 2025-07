Un tuitero libertario cruzó a Karina Milei: "Lealtad no es obsecuencia"

"En mi humilde opinión como ciudadano, cuando uno tiene el Poder Ejecutivo y necesita sumar aliados, tiene que poner a los más fieles y leales en los cargos legislativos, porque se van a quedar 4 años y son los que tienen que acompañar y cuidar al Ejecutivo. Como hay que ser generoso con el resto de las fuerzas políticas, porque uno no es idealista, aunque a veces lo parezca, los de dudosa trayectoria deben ir en puestos ejecutivos, porque se pueden echar por decreto en tiempo récord", comenzó escribiendo.

Y agregó: "A los perros reactivos se los tiene con correa; con un poco de doctrina, ellos saben quién manda. Cuando les decís 'sentado', se sientan, y cuando les decís 'mové la cola', la mueven. Cuando desobedecen, los echás. Nosotros, los ciudadanos que elegimos un cambio, hicimos el milagro posible y atajamos demandas penales con el pecho por el simple pecado de opinar en libertad contra los kukas que los atacan a ustedes noche y día, los vamos a cuidar, tanto de los de afuera como de los de adentro".

"Aunque por momentos a alguno no le parezca y algún medio aproveche para hacer eco del ruido; lo que estamos haciendo es defender al proyecto de país liberal y próspero. Es decir, a la agenda del Presidente Javier Milei y Karina. Hay que escuchar a las miles de personas que trabajaron gratis noche y día para neutralizar los ataques.", resaltó.

Por último, Esteban Glavinich señaló: "Yo, personalmente, que soy un outsider siento que no les puedo fallar. El iron dome de Milei está en el amor de la gente, no en la política rentada. Lealtad no es obsecuencia. Argentina será próspera, aunque el partido se ponga difícil".

Explota la interna de los libertarios: Alejandro Fantino pidió "limpiar" a Sebastián Pareja

El cierre de listas para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires dejó un fuerte cortocircuito dentro de La Libertad Avanza (LLA). El aparente desaire a "Las Fuerzas del Cielo" -comandadas por Santiago Caputo- dejó un sabor amargo, provocando -incluso- el descargo en redes sociales de Karina Milei.

Tras el escándalo, Alejandro Fantino se mostró furioso al aire de su canal de streaming Neura, donde no dudó en disparar contra Sebastián Pareja, presidente de LLA en la Provincia: "Este año Pareja se desempeñó en distintos niveles del Estado, cobrando sueldos financiados por nosotros, por los contribuyentes, etcétera, etcétera...", comenzó indicando Fantino, en lo que parecía ser la lectura de un mensaje que le había llegado.

"Claro, papá, ¿cómo no vas a poner al pelado kirchnerista este si vos sos de ese palo? Ya está, muchachos, no tengo más ganas, me quiero ir a mi casa", indicó ofuscado el conductor. Y sumó: "Me hinché las bolas, tipos como este me desilusionan. De verdad, me desilusiona por la cantidad de pibes libertarios que estuvieron haciendo el aguante y poniendo los huevos arriba de la mesa... y no lo digo por el Gordo Dan ni por el gordo Pablo".

"Lo digo por un montón de pibes libertarios que tranquilamente podrían tener lugares en las listas y, por un casta estatal como este, que fue peronista, macrista, ahora es libertario, quedan afuera porque viene este muchacho, estoy hinchado las bolas", expresó el periodista.

Finalmente, Fantino sacudió a todos con sus declaraciones: "Ojalá lo limpien a este tipo. Karina (Milei), si estás a tiempo, limpialo porque este tipo va a traer problemas, sacátelo de encima, este tipo es absolutamente casta", dijo, en dirección a la hermana de Javier Milei y secretaria de Presidencia.

"En vos confío, Karina, y lo digo acá hace mucho tiempo. Tenés grandes condiciones políticas, entendés la política y me encanta cómo armás territorialmente, pero sacate de encima estos castas porque no sirven para nada", concluyó.

