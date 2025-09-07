Ya votó el 30% del padrón electoral y funciona bien la web para consultar dónde votar
En horas del mediodía el porcentaje del padrón que ya asistió a las urnas es del 30%. Los datos surgen de la Junta Electoral.
La elección bonaerense se desarrolla con total normalidad. Es un buen número de participación. En un domingo soleado el corte de las 13.00h indica que hay buena respuesta en la población que asiste con tranquilidad a las urnas.
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevan a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales.
En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses van a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.
Ya funciona con normalidad la web para consultar el padrón electoral
Si querés saber dónde votás podés consultar acá.
Carlos Bianco: "El resultado está previsto a partir de las nueve de la noche"
El Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires pidió que la gente se acerque a votar este domingo: "Esperamos que se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense posible porque eso le da mayor legitimidad a los resultados", sostuvo. El padrón puede consultarse desde este enlace.
Seguí el minuto a minuto de las elecciones
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.
La programación especial de C5N para las elecciones bonaerenses
- 07 a 11: con la conducción de Valentina Caff y Juan Amorín.
- 11 a 15: con Lucila Trujillo y Rubén Suárez.
- 15 a 17: con Jorge Rial.
- 17 a 20: a cargo de Daniela Ballester y Gustavo Sylvestre.
- 20 a 22: con Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan.
- 22 a 00: Pablo Duggan y equipo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario