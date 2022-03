Zulemita Menem cruzó a Gerardo Morales para defender a Macri

C todo respeto Sr @GerardoMorales le recuerdo q #Menem recibió de #Alfonsin un país c 5000% de inflación

60M en el Bco central

Un enorme conflicto social y económico

Y nunca se quejo de lo q recibió#Alfonsin tuvo la suerte q vino #Menem y no persiguió a nadie@mauriciomacri https://t.co/zC4UAgt9gi