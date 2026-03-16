¿A cuánto aumenta el boleto de colectivos hoy en el AMBA?
A partir de este lunes, viajar en colectivos por el AMBA es más caro debido a un nuevo incremento del 7,6%. El boleto mínimo pasará a costar 700 pesos.
Este lunes 16 de marzo entró en vigencia un nuevo cuadro tarifario para el transporte público. El pasaje de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires sufrió un incremento del 7,6%, afectando directamente a las 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan la Capital con el conurbano.
El nuevo cuadro tarifario para los colectivos del AMBA
El ajuste aplicado por la Secretaría de Transporte eleva el boleto mínimo (para recorridos de entre 0 y 3 kilómetros) de los $650 anteriores a los actuales $700. Este aumento marca el cierre del esquema de subas del 41,46% estipulado por el Gobierno para reducir progresivamente el peso de los subsidios estatales.
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A continuación, el detalle de las nuevas tarifas fijadas según la distancia del viaje:
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Tramo de 3 a 6 km: $779,78.
Tramo de 6 a 12 km: $839,86.
Viajes de 12 a 27 km: $899,99.
Viajes de más de 27 km: $959,71.
¿Qué pasa con la tarjeta SUBE sin registrar y los descuentos?
Es importante recordar que aquellos pasajeros que viajen con una tarjeta SUBE que no esté registrada a su nombre deberán abonar una tarifa diferencial mucho más costosa, la cual oscila entre los $1.113 y los $1.525,94 dependiendo de la longitud del trayecto.
Por otro lado, a pesar de estas actualizaciones mensuales atadas a la inflación, las autoridades confirmaron que se mantendrán vigentes los descuentos del 55% correspondientes a la Tarifa Social. Este beneficio aplica para jubilados, pensionados, trabajadores de casas particulares y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
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