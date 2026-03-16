¿A cuánto aumenta el boleto de colectivos hoy en el AMBA?

SUBE Transpote expandió el sistema "Carga a bordo" de la SUBE

El nuevo cuadro tarifario para los colectivos del AMBA

El ajuste aplicado por la Secretaría de Transporte eleva el boleto mínimo (para recorridos de entre 0 y 3 kilómetros) de los $650 anteriores a los actuales $700. Este aumento marca el cierre del esquema de subas del 41,46% estipulado por el Gobierno para reducir progresivamente el peso de los subsidios estatales.