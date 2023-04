Un inquilino plasmó el drama de los alquileres en TikTok y se volvió viral

Además de lo mencionado, el inquilino debió entregar la PlayStation 1, el Santo Grial, las esferas del dragón, una caja misteriosa de Mario Bros, una Copa Mundial gigante y dos garantes, uno de ellos muy particular, el "Gauchito Gil" y, aunque todo parecía ir bien, la gestión fue echada por tierra cuando el muchacho presentó a su gato: "Ah, no, pará... mascotas no aceptamos", soltó la empleada inmobiliaria, acabando con las ilusiones del inquilino.

Lo cierto es que esta última parte expresa perfectamente lo que sufren aquellos que necesitan una vivienda, pero no son propietarios. La mayoría de los alquileres de hoy en día no acepta mascotas y, en muchos casos, tampoco niños. Una verdadera locura que fue expresada con mucho humor por Enzo, el joven jujeño.

En este sentido, el actor destacó que "están cada vez más exigentes con los requisitos que ni alquilar se puede", al mismo tiempo que confrontó a los responsables de esta situación:"Queremos alquilar, no entrar en la NASA".

Además, vale mencionar que -sumado a todos estos requisitos- los alquileres cada vez están más caros y difíciles de pagar, incluso, para aquellos que poseen un empleo estable con salario digno. Una problemática que preocupa y que parece no tener fin.