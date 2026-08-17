Apagón en La Plata: cuántos usuarios siguen sin luz y cuándo se restablece el servicio

Qué zonas quedaron afectadas por el apagón

Entre las zonas alcanzadas por el corte se encontraban Tolosa, Ringuelet, Ensenada, City Bell, Gorina y Gonnet. La interrupción del suministro dejó a numerosos sectores sin iluminación durante las primeras horas de la mañana.

Las imágenes registradas en la zona mostraron calles completamente oscuras, con la iluminación concentrada en los móviles policiales, los vehículos de emergencia y las unidades de bomberos que permanecían desplegadas alrededor de la central eléctrica.