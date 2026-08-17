Apagón en La Plata: cuántos usuarios siguen sin luz y cuándo se restablece el servicio
El estallido y posterior incendio en la estación transformadora de Tolosa dejó a 65.000 usuarios sin suministro por causas que aún se investigan.
Una vasta zona de La Plata continúa atravesando las consecuencias del apagón tras el grave incidente registrado en la infraestructura eléctrica. El episodio, originado por una explosión y posterior foco ígneo en la estación transformadora ubicada en la localidad de Tolosa, provocó un masivo corte de energía que afectó de manera directa a unos 65.000 usuarios.
Con el correr de las horas, los equipos técnicos desplegaron operativos de emergencia para evaluar los daños y comenzar con las tareas de reconexión. De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la empresa distribuidora y consignado por medios periodísticos como C5N, la situación comenzó a mostrar signos de recuperación paulatina.
Apagón en La Plata: el estado actual del servicio y la investigación en curso
Según el último parte informativo de la compañía, los operarios lograron restablecer el suministro a más del 60% de los afectados que se encontraban sin luz desde el momento del estallido.
No obstante, las labores de reparación continúan en los sectores más comprometidos del tendido eléctrico afectado por el fuego. Desde la prestataria detallaron que aún resta normalizar el servicio a un 5% de los usuarios, lo que abarca a unas 22.000 personas que permanecen a la espera de la restitución total de la energía.
En paralelo a las tareas técnicas para recuperar la operatividad de la red, las autoridades y los peritos especializados mantienen abierta una investigación para esclarecer fehacientemente los motivos que originaron el estallido en la central, un evento que dejó en evidencia la vulnerabilidad del sistema de distribución ante contingencias de esta magnitud en la región.
Qué zonas quedaron afectadas por el apagón
Entre las zonas alcanzadas por el corte se encontraban Tolosa, Ringuelet, Ensenada, City Bell, Gorina y Gonnet. La interrupción del suministro dejó a numerosos sectores sin iluminación durante las primeras horas de la mañana.
Las imágenes registradas en la zona mostraron calles completamente oscuras, con la iluminación concentrada en los móviles policiales, los vehículos de emergencia y las unidades de bomberos que permanecían desplegadas alrededor de la central eléctrica.
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