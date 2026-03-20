Argentina retrocede en el ranking mundial de felicidad: cómo quedó posicionada frente a la región

Detrás de estos dos gigantes regionales, otras naciones latinoamericanas que superan a la Argentina en el índice de bienestar son Uruguay, Brasil y El Salvador, mientras que el país logra posicionarse por encima de vecinos como Chile y Colombia.

Según los expertos detrás del informe, el éxito de los países latinoamericanos mejor ubicados se relaciona fuertemente con la importancia de la vida comunitaria, el respaldo mutuo y las sólidas redes de contención social que compensan otras carencias económicas.

cumbre mercosur milei lula En Brasil son más felices que en Argentina Mariano Fuchila

El ranking de los 50 países más felices del mundo

A continuación, la lista de las 50 naciones que lideran el índice de bienestar en 2026: