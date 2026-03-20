MinutoUno

Argentina retrocede en el ranking mundial de felicidad: cómo quedó posicionada frente a la región

Sociedad

En el World Happiness Report de la Universidad de Oxford, Argentina se ubicó en el puesto 44, experimentando una caída respecto al año anterior.

Argentina retrocede en el ranking mundial de felicidad: cómo quedó posicionada frente a la región

Argentina retrocede en el ranking mundial de felicidad: cómo quedó posicionada frente a la región

En el marco del Día Internacional de la Felicidad, se publicaron los resultados del esperado World Happiness Report 2026. El informe, elaborado en asociación con la Universidad de Oxford y la consultora Gallup, analiza variables sociales, económicas y emocionales en más de 140 países. Argentina, lejos de los mejores.

Mientras Finlandia consolida su hegemonía global al consagrarse como el país más feliz del mundo por noveno año consecutivo, la mirada de la región está puesta en los fuertes contrastes que arrojó América Latina.

IMPORTANTE: Calendario 2026: Javier Milei apagó el feriado del lunes 23 de marzo y lo sesgó a un grupo de privilegiados

El lugar de Argentina y el panorama regional

Argentina quedó este año en el puesto 44 a nivel global, obteniendo un puntaje de 6,430 sobre 10. Esto implicó un retroceso de dos posiciones respecto al ranking del año anterior. Si bien el país se mantiene en la mitad superior de la tabla mundial, la constante presión económica y la percepción de las variables de apoyo social han estancado su escalada en el índice general.

Al comparar con el resto de la región, los resultados muestran a dos grandes potencias latinoamericanas rompiendo el molde histórico. Costa Rica alcanzó un histórico cuarto lugar global, superando a potencias europeas y convirtiéndose en el país mejor posicionado de todo el continente americano. Por su parte, México se ubicó en el puesto 12, por encima de naciones del primer mundo como Alemania (17), el Reino Unido (22) y Estados Unidos (23).

Detrás de estos dos gigantes regionales, otras naciones latinoamericanas que superan a la Argentina en el índice de bienestar son Uruguay, Brasil y El Salvador, mientras que el país logra posicionarse por encima de vecinos como Chile y Colombia.

Según los expertos detrás del informe, el éxito de los países latinoamericanos mejor ubicados se relaciona fuertemente con la importancia de la vida comunitaria, el respaldo mutuo y las sólidas redes de contención social que compensan otras carencias económicas.

cumbre mercosur milei lula
En Brasil son m&aacute;s felices que en Argentina

En Brasil son más felices que en Argentina

El ranking de los 50 países más felices del mundo

A continuación, la lista de las 50 naciones que lideran el índice de bienestar en 2026:

  1. Finlandia

  2. Islandia

  3. Dinamarca

  4. Costa Rica

  5. Suecia

  6. Noruega

  7. Países Bajos

  8. Israel

  9. Suiza

  10. Luxemburgo

  11. Nueva Zelanda

  12. México

  13. Australia

  14. Bélgica

  15. Irlanda

  16. Kosovo

  17. Alemania

  18. Eslovenia

  19. Canadá

  20. Chequia

  21. Emiratos Árabes Unidos

  22. Reino Unido

  23. Estados Unidos

  24. Lituania

  25. Belice

  26. Uruguay

  27. Taiwán

  28. Polonia

  29. Serbia

  30. Kuwait

  31. Arabia Saudita

  32. Francia

  33. Singapur

  34. Rumania

  35. El Salvador

  36. Brasil

  37. España

  38. Italia

  39. Estonia

  40. Panamá

  41. Kazajistán

  42. Guatemala

  43. Chile

  44. Argentina

  45. Vietnam

  46. Nicaragua

  47. Malta

  48. Tailandia

  49. Eslovaquia

  50. Letonia

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas