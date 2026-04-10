Así despidieron en redes sociales a Maitena, la chica de 14 años que fue hallada sin vida en Merlo

"Elevamos una oración en su memoria y deseamos que su familia y amigos encuentren paz y consuelo en este difícil momento", cierra el mensaje del grupo que forma parte de la institución Scouts Argentina.

scouts despedida maitena

Qué le pasó a Maitena

Maitena fue vista con vida por última vez el miércoles pasado a las 7.10 de la manñana, en la puerta de la de la EES N°16 de Merlo.

Allí saludó a su hermana, que es tres años mayor e ingresó al edificio, y se retiró con la excusa de ir a visitar a una amiga.

Al día siguiente su cuerpo fue hallado -sin signos de violencia- en un descampado de General Las Heras, a casi 40 kilómetros de la localidad de Merlo.

Entonces comenzó la investigación judicial para esclarecer su muerte salieron a la luz las imágenes de cuando se tomó el tren Sarmiento en el ramal Merlo-Las Heras para llegar hasta el descampado.