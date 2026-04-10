Así despidieron en redes sociales a Maitena, la chica de 14 años que fue hallada sin vida en Merlo
La adolescente participaba de un grupo de Scouts y practicaba patín en el club Ferro. En su colegio de Merlo también la homenajearon con una suelta de globos.
Un día después de que las autoridades encontraran en la localidad bonaerense de General Las Heras el cuerpo de Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que había desaparecido el miércoles pasado en Merlo, los clubes y grupos en los que participaba le rindieron homenaje en redes sociales.
Mientras los compañeros de clase de Maitena la despidieron con una suelta de globos, la Comisión Directiva del Club Ferrocarril Oeste de Merlo la despidió con un mensaje en sus redes sociales y el anuncio de que la sede bonaerense estaría cerrada este viernes por duelo.
"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Maitena Luz Rojas Garófalo, integrante de la actividad de patín. Acompañamos en este dolor tan grande a su familia, seres queridos y la comunidad del club", expresaron.
Al mensaje del club se le sumó el pésame del grupo de scouts "Zona 11", al que pertenecía la adolescente.
"Con profundo dolor, acompañamos a la familia y amigos de Maitena ante su partida al Campamento Eterno. Su luz y su sonrisa permanecerán en el corazón de quienes compartieron el camino con ella", expresaron.
"Elevamos una oración en su memoria y deseamos que su familia y amigos encuentren paz y consuelo en este difícil momento", cierra el mensaje del grupo que forma parte de la institución Scouts Argentina.
Qué le pasó a Maitena
Maitena fue vista con vida por última vez el miércoles pasado a las 7.10 de la manñana, en la puerta de la de la EES N°16 de Merlo.
Allí saludó a su hermana, que es tres años mayor e ingresó al edificio, y se retiró con la excusa de ir a visitar a una amiga.
Al día siguiente su cuerpo fue hallado -sin signos de violencia- en un descampado de General Las Heras, a casi 40 kilómetros de la localidad de Merlo.
Entonces comenzó la investigación judicial para esclarecer su muerte salieron a la luz las imágenes de cuando se tomó el tren Sarmiento en el ramal Merlo-Las Heras para llegar hasta el descampado.
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