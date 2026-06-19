Así encontraron a un joven que estuvo desaparecido 19 días en un monte en Chaco

“Era un lugar de imposible acceso, un monte cerrado”, declaró la fiscal Ingrid Wenner, a cargo de la investigación, en diálogo con Diario Chaco.

Según confirmaron fuentes policiales, al momento del hallazgo el joven se encontraba lúcido, aunque presentaba lesiones propias de circular por una zona de montes, como rasguños.

desaparecido chaco El operativo de rescate duró una hora y media

Además, vestía la misma ropa que llevaba el día de su desaparición: un buzo negro y bordó y un pantalón negro. También tenía puestos sus anteojos, un elemento fundamental debido a sus problemas de visión.

“Se encontraba lúcido, consciente y circulando de forma errática”, informó por su parte el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, al mencionado medio.

Imágenes difundidas por el personal de búsqueda muestran a Jonathan tendido a la vera del río, pero sonriendo junto a los policías que lo encontraron. Según detalló Romero, el joven “estaba tirado a la vera del río, ya sin fuerzas”.

Efectivos policiales tuvieron que arrojarse al agua, abrirse paso con machetes y avanzar unos 300 metros por el río hasta llegar al punto donde se encontraba Jonathan.

El estado de salud del joven que estuvo 19 días desaparecido en Chaco

desaparecido chaco El joven fue trasladado a un hospital con un cuadro de deshidratación y en estado de shock

Fuentes judiciales y policiales indicaron que Jonathan presentaba un importante cuadro de deshidratación y bajo peso. También revelaron que el joven había intentado alimentarse comiendo vegetación propia del lugar y bebiendo agua del río.

Tras su hallazgo, Jonathan fue trasladado al Hospital Perrando, donde se encuentra internado en el área de salud mental debido a un estado de shock que atraviesa luego de haber pasado 19 días perdido en el monte.

Por estos momentos, la investigación avanza para determinar qué sucedió y cómo fue que el joven se perdió. En ese marco, Romero detalló que Jonathan tenía un antecedente de extravío, pero en la provincia de Corrientes. Por otro lado, por el momento se descarta la participación de terceros en su desaparición.