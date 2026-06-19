Así encontraron a un joven que estuvo desaparecido 19 días en un monte en Chaco
Jonathan Blanco fue detectado a la vera de un río gracias a un dron utilizado por los equipos de búsqueda de la Policía de Chaco.
Jonathan Blanco, un joven de 23 años que era buscado desde fines de mayo en la provincia de Chaco, fue encontrado con vida en medio de un monte. El hallazgo puso fin a casi tres semanas de incertidumbre y se produjo gracias a un drone utilizado por los equipos de búsqueda de la Policía provincial.
Blanco estaba desaparecido desde hacía 19 días y fue encontrado el jueves al mediodía a orillas del Río Negro, rodeado por un monte cerrado cerca del basural de Puerto Tirol, una zona de difícil acceso a la que los efectivos policiales tuvieron que acceder por agua y por tierra.
Cómo fue el rescate
El joven de 23 años había desaparecido el 30 de mayo. Uno de los datos más relevantes para la causa lo aportó su teléfono celular, el cual fue encontrado cerca de la estación Cacuí, en Puerto Tirol. El hallazgo del dispositivo permitió que los operativos de búsqueda se centraran en esa área, incluyendo Fontana y zonas aledañas.
Con el correr de los días, un drone utilizado por el equipo de búsqueda de la Policía de Chaco detectó su presencia y derivó en un importante operativo para rescatarlo. El procedimiento duró una hora y media, durante la cual los rescatistas tuvieron que luchar contra la vegetación y las complicaciones que presentaba el río.
“Era un lugar de imposible acceso, un monte cerrado”, declaró la fiscal Ingrid Wenner, a cargo de la investigación, en diálogo con Diario Chaco.
Según confirmaron fuentes policiales, al momento del hallazgo el joven se encontraba lúcido, aunque presentaba lesiones propias de circular por una zona de montes, como rasguños.
Además, vestía la misma ropa que llevaba el día de su desaparición: un buzo negro y bordó y un pantalón negro. También tenía puestos sus anteojos, un elemento fundamental debido a sus problemas de visión.
“Se encontraba lúcido, consciente y circulando de forma errática”, informó por su parte el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, al mencionado medio.
Imágenes difundidas por el personal de búsqueda muestran a Jonathan tendido a la vera del río, pero sonriendo junto a los policías que lo encontraron. Según detalló Romero, el joven “estaba tirado a la vera del río, ya sin fuerzas”.
Efectivos policiales tuvieron que arrojarse al agua, abrirse paso con machetes y avanzar unos 300 metros por el río hasta llegar al punto donde se encontraba Jonathan.
El estado de salud del joven que estuvo 19 días desaparecido en Chaco
Fuentes judiciales y policiales indicaron que Jonathan presentaba un importante cuadro de deshidratación y bajo peso. También revelaron que el joven había intentado alimentarse comiendo vegetación propia del lugar y bebiendo agua del río.
Tras su hallazgo, Jonathan fue trasladado al Hospital Perrando, donde se encuentra internado en el área de salud mental debido a un estado de shock que atraviesa luego de haber pasado 19 días perdido en el monte.
Por estos momentos, la investigación avanza para determinar qué sucedió y cómo fue que el joven se perdió. En ese marco, Romero detalló que Jonathan tenía un antecedente de extravío, pero en la provincia de Corrientes. Por otro lado, por el momento se descarta la participación de terceros en su desaparición.
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