Bahía Blanca: el bebé intoxicado con cocaína ya había sido internado hace un mes por un cuadro similar

En paralelo se abrió una investigación judicial que rápidamente sumó un dato inquietante. A partir de la obtención de la historia clínica, los peritos descubrieron que el bebé ya había sido atendido por un cuadro similar.

El antecedente data de mayo de este año, cuando el menor fue ingresado al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. José Penna” de la misma localidad bonaerense para recibir asistencia médica.

Bebé intoxicado con cocaína en Bahía Blanca: cómo sigue su salud

hospital municipal bahia blanca.jpg El bebé sigue internado en el Hospital Municipal de Bahía Blanca

Si bien desde el hospital aseguran que el paciente “ya se encuentra en condiciones médicas de recibir el alta”, su salida del centro médico aún no fue autorizada.

Según informaron fuentes del propio Hospital Municipal a La Brújula 24, el alta médica estará supeditada exclusivamente a lo que disponga la Justicia. La resolución judicial deberá definir no solo la fecha en la que podrá retirarse del establecimiento y sino también bajo qué condiciones lo hará.

En el caso también interviene un Juzgado de Familia de turno para avanzar con las medidas de protección y la investigación. Luego de confirmarse que el bebé había ingresado dos veces a un hospital en un periodo de un mes y con los mismos síntomas, se activaron los protocolos del Servicio Social y se dio intervención a los organismos competentes.