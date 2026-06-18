Bahía Blanca: el bebé intoxicado con cocaína ya había sido internado hace un mes por un cuadro similar
El bebé sigue internado en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. La Justicia analiza si le otorgan el alta para retirarse con su madre.
Un bebé de tres meses permanece internado en el Hospital Municipal de Bahía Blanca luego de que los médicos detectaran que tenía cocaína en su organismo. La investigación judicial reveló que el menor ya había sido hospitalizado hacía un mes por un cuadro similar.
La grave situación salió a la luz el domingo por la tarde, cuando la madre del pequeño, una mujer de 31 años, lo llevó de urgencia al centro de salud aludiendo que presentaba un cuadro respiratorio y febril. Ante esta situación, los médicos pediatras decidieron realizarle una serie de estudios para detectar a qué se debían esos síntomas.
Poco después, el análisis de orina confirmó que el bebé de tres meses tenía cocaína dentro de su organismo.
A raíz de esta situación, la madre del menor fue interrogada por personal de la Unidad Funcional de instrucción y juicio (UFIJ) N°1 de Bahía Blanca. Ante la Justicia, la mujer aseguró que no sabía cómo la droga había llegado al cuerpo del bebé.
De acuerdo con la información preliminar, las autoridades consideran que la intoxicación podría haberse producido a través del amamantamiento. Sin embargo, la mujer negó haber consumido sustancias.
En paralelo se abrió una investigación judicial que rápidamente sumó un dato inquietante. A partir de la obtención de la historia clínica, los peritos descubrieron que el bebé ya había sido atendido por un cuadro similar.
El antecedente data de mayo de este año, cuando el menor fue ingresado al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. José Penna” de la misma localidad bonaerense para recibir asistencia médica.
Bebé intoxicado con cocaína en Bahía Blanca: cómo sigue su salud
Si bien desde el hospital aseguran que el paciente “ya se encuentra en condiciones médicas de recibir el alta”, su salida del centro médico aún no fue autorizada.
Según informaron fuentes del propio Hospital Municipal a La Brújula 24, el alta médica estará supeditada exclusivamente a lo que disponga la Justicia. La resolución judicial deberá definir no solo la fecha en la que podrá retirarse del establecimiento y sino también bajo qué condiciones lo hará.
En el caso también interviene un Juzgado de Familia de turno para avanzar con las medidas de protección y la investigación. Luego de confirmarse que el bebé había ingresado dos veces a un hospital en un periodo de un mes y con los mismos síntomas, se activaron los protocolos del Servicio Social y se dio intervención a los organismos competentes.
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