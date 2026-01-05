Balearon a un chofer de aplicación tras resistirse a un robo en Villa Soldati

robo soldati

Luego del alerta a las autoridades, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se hizo presente en el lugar y trasladó a la víctima hasta el Hospital General de Agudos C. Grierson, ubicado a pocas cuadras del lugar del hecho. Según informaron fuentes policiales, el hombre presentaba una herida de bala, con orificio de entrada y salida, pero se encontraba sin riesgo de vida.

En tanto, el delincuente continuaba prófugo y es intensamente buscado por la Policía de la Ciudad, quienes desplegaron un operativo para dar con el atacante.

Falsos pasajeros lo citaron por una app de viajes y lo emboscaron para robarle la moto

Tres delincuentes se hicieron pasar por clientes de una aplicación de viajes y citaron a un motociclista con la intención de emboscarlo para robarle la moto. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Merlo y toda la secuencia quedó registrada en un video tomado por una cámara de vigilancia.

El violento episodio se inseguridad tuvo lugar el pasado miércoles minutos después de las 22 cuando un delincuente simuló ser un pasajero y solicitó un viaje en moto para un traslado.

Sin embargo, una vez que el motociclista llegó a la dirección que se le indicaba en la plataforma de viajes, detuvo su marcha en medio de la calle y toda la situación se transformó en una pesadilla en cuestión de segundos.

El falso pasajero se acercó sigilosamente a la víctima y comenzó a forcejear con el joven con la única intención de robarle la moto. En medio de esa situación, aparecieron otros dos delincuentes más, que aguardaban escondidos detrás de unos arbustos en la esquina.

Todo el episodio de inseguridad quedó registrado en un video grabado por una cámara de vigilancia ubicada en la zona.

En las imágenes se observa el momento en el que el primer delincuente ataca a la víctima por la espalda. Amenazándolo con un arma de fuego, le exigió que entregara la moto de forma inmediata. Al segundo, sus cómplices se sumaron al asalto, acorralando al joven.

Pese a la situación de peligro a la que se exponía, el motociclista logró evadir a los tres delincuentes y aceleró la moto por una de las calles de tierra. Lejos de rendirse, los asaltantes lo siguieron a las corridas durante varios metros.

Finalmente, el motociclista pudo escapar de la situación y dejó a los tres ladrones detrás. En el video se los observa incluso tomándose la cabeza ante el robo frustrado.